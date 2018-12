Opération hors-d’oeuvre

En attendant le véritable budget, le gouvernement caquiste, dans sa mise à jour économique et financière, y est allé de quelques mesures pour « remettre de l’argent dans les poches des contribuables », pour reprendre le leitmotiv cher au premier ministre François Legault.

Dans une salle où quelques dizaines de figurants personnifiant le monde ordinaire lui servaient de décor, François Legault a insisté dans son allocution sur « l’équilibre » qui doit exister entre les services publics et « le portefeuille » des citoyens. La mise à jour économique ne s’est attardée qu’à la seconde partie de l’équation, avec des mesures touchant les familles et les aînés, d’une part, et les entreprises, de l’autre.

Aidé par des finances publiques au beau fixe, et même meilleures que prévu, le ministre des Finances, Eric Girard, a offert une prudente mise en bouche qui n’entame pas les marges de manoeuvre de son gouvernement en vue du plat de résistance du printemps prochain. Cette prudence était à ce point manifeste que son prédécesseur, Carlos Leitão, qui n’a jamais été reconnu pour sa prodigalité, l’a taxée d’excessive. C’est fou comme le fait de se retrouver dans l’opposition change les perspectives.

Pour les particuliers, Eric Girard a annoncé des allègements totalisant 1,7 milliard sur cinq ans. La mesure la plus onéreuse, un relèvement de 500 $ de l’allocation familiale pour le deuxième ainsi que le troisième enfant, soit 1000 $ de plus pour les familles comptant trois enfants, représente un débours de quelque 250 millions sur une année entière. Il s’agit d’un début, a précisé le premier ministre, qui a confirmé qu’il avait l’intention de respecter la promesse caquiste de hausser cette allocation pour les deuxième et troisième enfants au même niveau que celle accordée pour le premier. Son gouvernement fait 40 % du chemin menant à la parité. Il est à noter que cette bonification n’est pas offerte aux familles dont les revenus dépassent 108 000 $ par an, un seuil qui n’est pas particulièrement élevé.

Le gouvernement caquiste s’est montré sensible aux doléances des aînés à faible revenu qui peinent à faire face à la hausse du coût de la vie. Quelque 570 000 aînés bénéficieront d’un crédit d’impôt remboursable dès l’année 2018 pouvant aller jusqu’à 200 $.

Enfin, la mise à jour aborde une autre promesse caquiste, celle d’abolir la contribution additionnelle, imposée par le gouvernement libéral, pour les services de garde subventionnés. Cette contribution sera gelée. Il s’agit d’une mesure « symbolique », a reconnu Eric Girard, une dépense minime de 1,2 million en 2019-2020. Rendez-vous au prochain budget pour la substance.

Tandis que Carlos Leitão versait à la dette 10 milliards en cinq ans, puisés à même le Fonds des générations, le gouvernement caquiste rembourse la totalité de la somme dès avril prochain. Certes, il s’agit d’une mesure de prudence en raison de l’incertitude des marchés financiers, mais c’est aussi environ 300 millions de moins à verser annuellement au service de la dette. Le gouvernement Legault vient ainsi de trouver une partie des 750 millions que représente son engagement d’uniformiser au plus bas dénominateur la taxe scolaire.

Cette mise à jour économique est une opération politique. Le gouvernement libéral nous avait d’ailleurs habitués à pareilles annonces à l’automne, censées jeter un baume sur l’austérité. Il faut toutefois saluer le fait que le nouveau ministre des Finances a fait preuve d’une certaine retenue et qu’il entend procéder graduellement. Il serait téméraire de déstructurer les finances publiques afin de renflouer le « portefeuille » des électeurs et ainsi miner les services publics.