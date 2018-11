Migration irrégulière: le grippe-sou fédéral

Depuis le début de 2017, l’afflux de migrants entrés au Canada de façon irrégulière exerce une intense pression sur le processus de reconnaissance du statut de réfugié. L’arriéré de demandes s’accroît, les délais s’allongent. Malgré cela, Ottawa ne débloque pas toutes les ressources nécessaires pour éviter que la situation s’aggrave.

Dans le budget 2018, le gouvernement Trudeau n’a fait les choses qu’à moitié. Il n’a alloué que 173,2 millions sur deux ans aux organisations responsables de la sécurité frontalière et du traitement des demandes d’asile. À elle seule, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) n’a eu droit qu’à 72 millions sur deux ans.

Selon le directeur parlementaire du budget Yves Giroux, qui publiait jeudi un rapport sur le sujet, on peut parler sans hésiter de sous-financement. Son bureau estime que la cohorte de migrants irréguliers arrivés en 2017-2018 coûtera à elle seule 340 millions au fédéral, une facture qui s’alourdira avec le temps.

Et pour une raison bien simple : le temps d’attente pour le règlement des demandes d’asile s’allonge, ce qui accroît entre autres les dépenses en santé qu’Ottawa doit assumer tant qu’une personne n’a pas obtenu le statut de réfugié ou n’a pas été renvoyée.

Cet automne, la CISR reconnaissait que les délais atteignaient environ 21 mois. Et cela aurait pu être pire sans les ressources supplémentaires accordées en mars. Quant à l’arriéré de demandes en attente, il atteignait près de 65 000 dossiers anciens et nouveaux en septembre dernier. Selon M. Giroux, cela « démontre clairement qu’il n’y a pas suffisamment de fonds pour traiter l’afflux de migrants irréguliers ».

Un afflux qui ne cessera pas de sitôt. Selon les Nations unies, le monde connaît actuellement sa pire crise migratoire depuis les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale. Le Canada est peu touché et donc capable de relever un sursaut d’arrivées. À la condition de planifier en conséquence. Or, même s’il a reçu plus de 52 000 demandes d’asile en 2017-2018, il persiste à se fixer des objectifs inférieurs pour les deux années suivantes.

Le sous-financement qui peut en découler aura pour conséquence d’alourdir la facture à long terme. Bref, on est face à des économies de bout de chandelle et à une forme de déni face à la nouvelle donne migratoire mondiale.

En juin dernier, un rapport indépendant recommandait de doter la CISR d’un fonds de prévoyance pour faire face aux crises cycliques. Le gouvernement a fait la sourde oreille, comme il ignore les demandes des provinces qui paient pour les services sociaux, l’hébergement d’urgence et l’éducation des enfants. Ottawa ne leur a accordé que 50 millions en juin dernier, dont 36 millions au Québec, qui estimait avoir déboursé 146 millions de janvier 2017 à mars 2018.

Le fédéral a tous les pouvoirs en matière de reconnaissance du statut de réfugié. Son système est considéré comme un modèle d’équité procédurale et de professionnalisme. Il souffre cependant depuis trop longtemps de la pingrerie du gouvernement, une situation qui ne peut durer dans le contexte canadien et international actuel.