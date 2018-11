Discours inaugural: d’audace et d’amalgame

Dans son discours d’ouverture de la 42e législature, le premier ministre François Legault a égrainé les promesses qu’il avait formulées en campagne, en apportant parfois quelques retouches mineures. Les trois priorités de son gouvernement restent l’éducation, l’économie et la santé, dans cet ordre. Quant à la protection de l’environnement, il faut comprendre qu’elle sera tributaire du développement économique.

Dans le même paragraphe, François Legault a souligné le « grand défi économique » qui attend le Québec, soit de « rejoindre le niveau de richesse de ses voisins », et l’importance d’un autre défi. « La survie de notre planète est en jeu », a-t-il lancé sans ambages. « Je ne peux ignorer ce défi de l’urgence climatique et continuer de regarder mes deux fils dans les yeux. »

Ceux qui s’opposent systématiquement aux projets de développement versent dans les « discours idéologiques », estime le premier ministre. Son gouvernement, lui, n’a pas d’idéologie, a-t-il soutenu.

Le premier ministre n’a pas peur de recourir à l’amalgame, présentant le projet de troisième lien à Québec — essentiellement un tunnel et une autoroute reliant rive sud et rive nord à l’est — comme une avancée écologique. Certes, il n’a parlé que d’un tramway reliant les deux rives et de la possibilité d’enfouir les lignes de haute tension d’Hydro-Québec qui traversent l’île d’Orléans, ce qui, en soi, serait une prouesse technique. On peut croire que cette astuce politique ne saura convaincre les opposants au projet que l’étalement urbain est compatible avec le développement durable, opposants qui « ont décidé d’en faire un symbole idéologique anti-environnement », estime le chef caquiste. Quant aux autres, ils trouveront peut-être dans le plan esquissé de quoi se donner bonne conscience.

Pour le meilleur et pour le pire, on doit constater que François Legault a l’intention de respecter l’essentiel de ses promesses. C’est le cas de la prématernelle 4 ans, qui ne nuira pas, selon lui, au réseau des centres de la petite enfance (CPE). À ceux qui soulèvent les difficultés que représente la généralisation de ces nouvelles classes d’ici cinq ans, il répond qu’il s’agit d’un discours « fataliste » qui « manque d’audace et de fierté ».

Si on peut douter que l’audace viendra à bout de toutes les embûches, il faut voir d’un bon oeil le fait que le gouvernement caquiste place l’éducation en haut de sa liste des priorités. François Legault a évidemment raison d’affirmer que l’éducation est « le plus important facteur de bien-être, d’épanouissement et de richesse des individus, mais aussi des collectivités ». Il a énuméré une série de mesures concrètes pour améliorer la situation de l’enseignement primaire et secondaire et confirmé son intention d’augmenter le financement de l’éducation année après année. Le premier ministre a invité son ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, qui doit tout de même avoir de plus amples ambitions, à « multiplier les petits gestes » pour améliorer le sort des enseignants qui seront, d’ailleurs, mieux payer en début de carrière.

En revanche, ceux qui comptaient sur des engagements précis pour l’enseignement supérieur resteront sur leur faim. L’éducation supérieure « est aussi un levier pour créer de la richesse », a souligné le premier ministre, qui a insisté sur « la nécessité de rapprocher les chercheurs et les entrepreneurs ». Voilà des orientations tout économiques pour nos universités.

Dans le discours de 26 pages, la culture ne mérite qu’un petit paragraphe, fait de clichés et dépourvu d’engagements.

Parallèlement à des dépenses accrues en éducation, mais aussi en santé, François Legault a confirmé que son gouvernement remettra « de l’argent dans les poches des familles » : augmentation des allocations familiales pour le deuxième enfant et les suivants, suppression de la majoration des tarifs de garde et taxe scolaire uniformisée à la baisse. Il restera à son gouvernement de démontrer que cette combinaison d’allégements fiscaux et de hausse des dépenses, associée au maintien de l’équilibre budgétaire, ne relève pas de la pensée magique.

Toutes ces promesses lancées en campagne électorale, que le premier ministre a l’intention de respecter intégralement, ne vont pas toutes dans le même sens. Amélioration des services publics et baisse du fardeau fiscal, troisième lien autoroutier et développement durable sont difficiles à concilier. Ce discours d’ouverture est certes sans fioritures, concret et terre à terre, mais réaliser tout ce qu’il contient est tout de même un défi. « Nous avons un adversaire redoutable : la peur. La peur de ne pas être capables. La peur de nous tromper », a-t-il affirmé. François Legault ne semble pas avoir froid aux yeux ; espérons qu’il ne se goure pas.