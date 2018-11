Le règne du faux

Comment l’enseigne Art déco d’Archambault, emblème des années 1930 sacré dans le paysage montréalais, a-t-elle pu se retrouver lundi trimballée dans un camion-remorque en pleine autoroute ? Parce que ni Québecor ni Renaud-Bray, ancien et actuel propriétaires, n’y ont vu autre chose qu’une marque de commerce à transbahuter. Voilà ce que ça fait d’avoir le nez collé sur le patrimoine : on finit par en perdre les notions de protection les plus élémentaires. Au suivant !

Montréal vient donc de perdre une parcelle de son identité visuelle au nom du changement et de la modernité. Soupir. À quelques jets de pierre de là, Chambly s’enfonce un peu plus dans le mauvais goût. L’intention de la Ville de « reconstruire la maison Boileau » à l’identique après l’avoir donnée en pâture à la pelle mécanique est tombée sous des allures de bonne nouvelle, mais ça n’en est point une.

Il est désolant de constater qu’on s’active davantage autour d’un projet de « faux » qu’autour de l’authenticité, qui, il y a une semaine à peine, aurait encore valu le coup qu’on se penche dessus, comme l’ont dit des experts au Devoir. Mais pour la maison Boileau, héritage précieux de la période des patriotes, on a préféré le sacre du faux qui, à la mode Las Vegas, finit par devenir plus vrai que le vrai. Cela s’inscrit dans la tendance au « façadisme », cette manie fâcheuse de se donner bonne conscience en conservant la façade d’un lieu chargé d’histoire tout en effectuant derrière une totale remise à neuf.

La nouvelle ministre de la Culture, Nathalie Roy, fait son entrée en poste au moment idéal. Au moment où, dans la population générale, on semble assister à une forme de « réveil » autour de l’importance de protéger le patrimoine — qui ne se limite pas à un crucifix installé à l’Assemblée nationale ! Les histoires de patrimoine en déroute se multiplient, et c’est l’occasion idéale de ne plus « réagir » lorsque c’est trop tard, mais bien d’« agir » quand il en est encore temps.

Il faut d’abord prendre acte du fait que les lois, règlements et protections mises en place ne suffisent pas à la tâche. Concéder ensuite qu’un registre des biens et lieux à protéger ne rendra personne plus responsable qu’il ne l’est déjà. Et enfin, nommer un commissaire à la valorisation du patrimoine comme gardien convaincu, expert et attentif.