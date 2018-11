Vérificateur général: un triste fil conducteur

Les rapports du vérificateur général Michael Ferguson ont le mérite non seulement de mettre en relief des lacunes administratives découvertes, mais aussi de faire ressortir les problèmes d’incurie systémique. Le rapport rendu public mardi n’y échappe pas en illustrant le fossé séparant les politiques officielles des moyens mis en oeuvre pour les réaliser. Alors qu’on croit avoir des solutions à portée de main, des considérations politiques, des contraintes financières ou le manque de vision à long terme en retardent ou en empêchent la réalisation.

Trois chapitres du rapport sont éloquents à cet égard, en particulier celui sur les avions de combat. M. Ferguson ne s’attarde pas à tout l’imbroglio toujours irrésolu du remplacement des vieux CF-18. Il se demande plutôt si le Canada pourra respecter ses engagements renouvelés auprès de l’OTAN et de NORAD malgré les risques associés à la flotte de CF-18.

Les libéraux se sont posé la question en 2016 et ont répondu par la négative. Ils ont alors décidé, en attendant l’achat de toute une flotte d’avions neufs, d’en acquérir quelques-uns, soit 18 Super-Hornets de Boeing. Après l’attaque commerciale de Boeing contre Bombardier, l’idée a été abandonnée au profit de l’achat de CF-18 australiens.

Le vérificateur général révèle qu’aucun des scénarios ne permettrait d’atteindre l’objectif. En fait, les libéraux ont même ignoré l’avis de la Défense. Elle-même disait que l’achat des 18 Super-Hornet « n’aiderait pas l’Aviation […] à satisfaire la nouvelle exigence opérationnelle et qu’il aggraverait la pénurie de personnel ». Elle a maintenant prévu de dépenser 3 milliards, en plus des budgets existants, pour prolonger la vie de sa flotte de CF-18 et acheter, utiliser et entretenir les avions australiens. Mais ces investissements « ne suffiront pas pour lui permettre d’avoir chaque jour un nombre suffisant d’appareils disponibles afin de répondre au niveau d’alerte le plus élevé du NORAD et d’honorer dans le même temps l’engagement du Canada envers l’OTAN », souligne M. Ferguson.

Une conclusion s’impose. On n’en serait pas là si le processus d’achat n’avait pas été influencé depuis 20 ans par toutes sortes de calculs politiques, s’il n’avait pas déraillé sous les conservateurs et s’il ne piétinait pas indûment sous les libéraux.

La gestion des biens patrimoniaux, que ce soit les monuments, les lieux ou les bâtiments historiques, illustre à sa manière ce genre de manque de vision à long terme. Parcs Canada, Pêches et Océans Canada et la Défense possèdent plus de 70 % des édifices fédéraux désignés patrimoniaux. Malgré les avertissements lancés en 2003 et en 2007 par le vérificateur général, les efforts de restauration ne sont pas faits en fonction de l’état des édifices, dont souvent on ignore tout, et ça, quand on sait combien on en possède ! L’information fournie au Parlement et aux Canadiens est par conséquent inexacte ou incomplète. Pour faire bonne figure, on augmente le nombre d’édifices désignés, mais pourquoi ? « En raison de l’absence de fonds supplémentaires à des fins de conservation, un plus grand nombre d’édifices risquent de se retrouver dans un état de délabrement », écrit le vérificateur.

M. Ferguson s’est aussi intéressé à la mise en liberté dans la collectivité des délinquants détenus dans une prison fédérale. La Commission des libérations conditionnelles décide si un délinquant doit en bénéficier alors que Service correctionnel Canada (SCC) a la responsabilité d’appliquer la décision. « Ce programme prévoit des logements, des services de santé et le personnel nécessaire pour surveiller les délinquants et ainsi les aider à réussir leur réinsertion sociale en toute sécurité pour la collectivité », explique le vérificateur.

Or, on y a de plus en plus recours. En quatre ans, le nombre de délinquants dans la collectivité a augmenté de 17 %, alors que la population globale de délinquants, elle, est restée stable durant la même période. Mais même si les centres d’hébergement sont presque aux maximum de leur capacité, SCC n’a pas de plan à long terme pour répondre à la demande.

Comme à l’accoutumée, le gouvernement et les organismes concernés disent accepter « toutes » les recommandations de M. Ferguson. On attendra avant de se réjouir. Chaque année, le vérificateur général examine ce qu’il est advenu de certaines de ses recommandations pour trop souvent constater que plusieurs sont restées lettre morte. Il serait désolant que l’histoire se répète encore.