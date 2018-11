Prix littéraire des collégiens: sous le rouleau compresseur

Sans tambour ni trompette, le Prix littéraire des collégiens s’est associé cette année à un partenaire financier qui, sur le fil fragile du milieu littéraire, fait figure de rouleau compresseur. Ce géant de la vente en ligne au rabais est nul autre qu’Amazon.

Annoncée jeudi en même temps que les titres des finalistes du prix littéraire, cette alliance a eu l’effet d’une douche froide. Des auteurs aux libraires, une chaîne du livre en émoi a dénoncé l’incursion à pas feutrés, dans le giron d’un prix chouchou, de ce géant planant sur la survie des petits joueurs indépendants.

Depuis ses débuts au tournant des années 2000, Le Devoir soutient le Prix des collégiens, dont le prestige n’a d’égal que la noblesse de sa mission : dans les suites du Goncourt des lycéens en France, il promeut la littérature québécoise auprès des étudiants des collèges, dans un alliage tout aussi rare qu’exemplaire d’éducation et de culture. Le Devoir savait-il que le géant Amazon, membre de la confrérie GAFA qui roule aussi sur notre industrie son compresseur à milliards, allait s’associer au Prix des collégiens ? Non. Nous l’avons appris alors que c’était chose faite. Mais qu’on se rassure : nous honorerons notre engagement de partenaire diffuseur, comme convenu.

Derrière cette « histoire de gros sous », quel symbole ! Un géant du commerce électronique accusé par les libraires de concurrence déloyale soutient un prix dont l’objectif est la circulation des oeuvres québécoises. L’association avec les cégépiens frappe l’imaginaire quand on sait que trois jeunes de 18-34 ans sur quatre ont acheté en ligne en 2017 — et que deux Québécois sur cinq magasinent sur Amazon une fois par mois au moins.

L’organisation n’a pas choisi le partenaire idéal, disons-le, ni non plus raffiné ses techniques de communication. Sa décision contrevient à sa mission et plonge le milieu du livre en plein malaise : le voilà contraint de dénoncer un prix qu’il affectionne.

L’union est on ne peut plus malheureuse. Mais peut-on reprocher au Prix des collégiens de chercher la pérennité là où les engagements financiers des joueurs essentiels manquent ? C’est dans les failles du désengagement de l’État que se posent les gros sabots des magnats du Web. Ils ont alors le champ libre pour revêtir l’habit du donateur et frapper où bon leur semble.