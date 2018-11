Chantier Davie: Ottawa est-il sérieux?

Jean-Pierre Martel - Abonné 5 novembre 2018 00 h 46

Les miettes attendues du fédéral

L’éditorialiste du Devoir a parfaitement raison.



L’origine de la discrimination dont est l’objet le Québec est simple; l’armée canadienne ne veut pas donner de contrat au Québec.



Dans l’éventualité de l’indépendance du Québec, on estime que le Canada perdrait alors toute l’expertise développée ici. D’où l’idée de délocaliser la construction maritime dans d’autres provinces. Ce qui était précisément le but du contrat de 2011.



Si on fait payer au Québec le prix de l’indépendance même nous ne la font pas, nous sommes tout aussi biens de la faire puisqu’on aurait alors les avantages de l’indépendance.



Pensez que si le Québec était indépendant, il aurait besoin d’une marine nationale en raison de sa géographie, ce qui veut dire des emplois pour l’éternité pour les travailleurs de la Davie.



Présentement, 15,8 milliards$ de nos impôts au fédéral serviront à financer la délocalisation et la ruine de notre industrie maritime.



Dans le cas de l’annonce fédérale de cette semaine, on ne sait pas combien recevra le Québec.



Or, dans le cas particulier des contrats de construction navale, la juste part du Québec est de l’ordre de 60%.



L’Alberta et la Saskatchewan n’ont pas accès à la mer. D’autres provinces n’ont pas de chantier de construction navale.



Bref, seuls le Québec (population de 8,1 millions), la Nouvelle-Écosse (0,9 million) et la Colombie britannique (4,7 millions) peuvent obtenir des contrats.



De ces trois provinces, le Québec représente 60% de la population.



Donc la ‘juste part’ du Québec est de 60%. Rien de moins.



Je m’attends à ce que nous recevrions des miettes, comme d’habitude.