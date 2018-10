Réinventer l’école, encore?

Ni le premier ministre, François Legault, ni non plus son ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, n’ont fait de mystère à propos de leur aversion pour le statu quo. Les deux hommes sont plutôt associés à des mots-clés tels qu’audace, changement et efficacité. Si leur intérêt sincère pour le réseau de l’éducation garantit des gestes concrets, il faut toutefois les mettre en garde contre les révolutions-tempêtes : la Santé vient d’y passer et le balayage a laissé des dommages irrécupérables. L’Éducation ne pourra absorber un tel bouleversement.

M. Legault n’a laissé personne indifférent lorsqu’il est passé à l’Éducation sous un gouvernement péquiste au tournant des années 2000. Connu déjà comme M. Pragmatisme, il fut l’auteur des plans de réussite des écoles et des collèges, des contrats de performance des universités liés aux résultats. C’est aussi lui qui imposa une très impopulaire taxe à l’échec au collégial. Ce penchant pour la mesure chiffrée a heurté le réseau au départ, mais demeure somme toute un legs positif du politicien-comptable.

M. Roberge a fait ses marques sur les banquettes de l’opposition comme critique en matière d’éducation aguerri. Il sait de quoi il parle. Et grâce à ses « Chroniques d’un prof idéaliste », publiées en 2016 (Et si on réinventait l’école ?), nous aussi savons de quoi il parle. Bien qu’il ait dû adapter ses idées, depuis, au programme électoral de la CAQ, on peut dire de ce ministre qu’il carbure à l’enthousiasme. À la bonne heure ! Espérons toutefois que le duo Legault-Roberge saura doser ses ardeurs de réforme, car abolir les commissions scolaires, imposer la maternelle quatre ans, augmenter le nombre de classes spéciales, rénover le parc immobilier, augmenter le nombre d’heures de classe par semaine, assurer un plancher de services professionnels — pour ne nommer que les enjeux urgents — s’apparente comme programme à un coup de tonnerre.

Et d’ailleurs, comme le demandent très justement les auteurs de la page Idées ci-contre, ces priorités correspondent-elles à ce que souhaitent vraiment les élèves ? L’équipe éducation de la CAQ a peut-être un choix à faire : les changements de structures ou les réformes philosophiques ? Mener toutes les batailles en même temps équivaudrait à la mise à plat d’un réseau déjà à bout de souffle.

Les pragmatiques allergiques à l’immobilisme n’ont pas que de mauvaises idées, tant s’en faut. Mais ils déploient souvent tellement d’énergie à vanter leurs recettes qu’on finit par oublier l’objectif qu’ils poursuivent. Par exemple avec les maternelles quatre ans, promesse phare de la CAQ en campagne électorale, sur laquelle le ministre de l’Éducation affirme qu’il ne reculera pas. C’est la volonté de dépistage précoce des élèves en difficulté qui est derrière cette mesure : elle repose sur un précepte scientifiquement reconnu selon lequel agir tôt garantit un soutien plus efficace. Le but visé est juste, mais la recette peu réaliste, sans compter que les CPE remplissent déjà ce rôle.

Et que dire de cette « consigne » donnée par M. Roberge d’ouvrir plus de classes spéciales, comme il l’a confié récemment à La Presse, pour soulager la surchauffe des classes ordinaires. Cette seule volonté d’abattre les dogmes camoufle un potentiel de guerre idéologique, les tenants de l’intégration à tout prix affrontant les adeptes de la classe spéciale. Il faudra être très outillé pour y faire face.

M. Roberge a des idées très pertinentes sur l’accès à la profession d’enseignant, qu’il juge ouverte sans contraintes à des personnes qui n’y sont pas pour les bonnes raisons. Voilà une piste associée à un tabou, mais elle mérite d’être examinée. Il s’inquiète des taux de diplomation trop faibles, du niveau de littératie ; il rêve sûrement de revoir la convention collective ; il s’offusque de toute apparence de nivellement par le bas ; il souhaiterait des examens standardisés. Tout cela témoigne de sa connaissance du réseau.

Il faut toutefois lui rappeler que ce réseau ne s’arrête pas aux frontières de la cour de récréation. Le primaire et le secondaire ont occupé tout l’espace de discussion, ou presque, mais dans les collèges et les universités, les défis de financement, de réussite et de soutien aux étudiants sont tout aussi criants. On peut comprendre que l’enseignement supérieur se demande si le nouveau ministre a pour lui une feuille de route.

« Nous n’avons pas le luxe d’attendre avant de remettre notre réseau d’éducation sur les rails », écrivait M. Roberge en 2016. Attendre, peut-être pas. Mais avancer avec mesure et doigté ? Octroyons-nous ce luxe.