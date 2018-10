Combattants du groupe EI: non à l’impunité

Ils seraient environ 190 Canadiens actifs à l’étranger, surtout en Syrie et en Irak, dans des groupes terroristes, comme le groupe armé État islamique (Daech). Une soixantaine seraient déjà revenus au pays, mais, jusqu’ici, seulement quatre ont fait l’objet d’accusations. Trois djihadistes canadiens et leur famille, actuellement détenus par les forces kurdes dans le nord de la Syrie, souhaitent pour leur part être rapatriés au Canada, quitte à y être jugés, ce qui n’est pas garanti.

Cela ne devrait pourtant pas faire de doute. Daech répond à la définition d’organisation terroriste et ses actions, à celles de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. En vertu du droit international que le Canada a contribué à élaborer, un pays peut poursuivre quiconque a commis ces crimes et se trouve sur son territoire, peu importe où les actes ont été perpétrés. Le Canada a d’ailleurs adopté en 2000 sa propre loi de compétence universelle à la suite de sa ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Il s’en est prévalu en 2005 pour poursuivre pour crime contre l’humanité Désiré Munyaneza, un complice du génocide rwandais.

Selon le directeur de l’Institut montréalais d’études sur le génocide et les droits de la personne, Kyle Matthews, le Canada ne doit pas permettre le retour ou le rapatriement de ces combattants canadiens sans les tenir responsables des atrocités dont ils se sont rendus complices. Ils doivent être traduits en justice pour décourager la perpétuation de ces crimes.

M. Matthews déplore que le gouvernement Trudeau ait semblé manquer de la volonté politique pour poursuivre les combattants revenant au pays. Jusqu’à tout récemment, il insistait plutôt sur la surveillance et la réintégration, si possible. Il y a deux semaines, après la diffusion d’une série de reportages de la chaîne Global sur des combattants canadiens détenus par les Kurdes et désireux d’être rapatriés, le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a finalement déclaré que « la priorité du gouvernement est la collecte de preuves et, quand le dépôt d’accusations criminelles est possible et doit l’être, qu’elles soient déposées ».

Il se doit d’en être ainsi, mais y parvenir n’est pas simple. L’opposition conservatrice a beau blâmer le gouvernement pour le peu d’accusations portées, il ne revient pas aux ministres de la Justice et de la Sécurité publique de dicter aux procureurs et aux forces de l’ordre comment se conduire dans des dossiers particuliers. Agir ainsi serait un grave accroc à l’indépendance du processus judiciaire.

La GRC, de son côté, s’est dotée d’une stratégie qui consiste à annuler les passeports de ces Canadiens, ce qui les force à s’adresser à une mission diplomatique pour obtenir des documents de voyage. Par conséquent, les autorités sont alertées et le Bureau spécial sur les rapatriés à haut risque, réunissant au moins sept ministères et agences dont la GRC et le SCRS, entre en action, élaborant des mesures de contrôle et de mitigation des risques.

Le défi, cependant, est de récolter des preuves qui soient admissibles en cour pour démontrer les faits menant à des accusations. Selon un document de la GRC obtenu par Global News en vertu de la Loi d’accès à l’information, ce serait les enquêtes les plus difficiles à mener, car il faut parfois chercher les preuves sur place ou s’en remettre à de l’information fournie par des partenaires qui s’opposent à ce qu’elle soit dévoilée en cour.

Pour l’instant, vu les importantes ressources qu’exigent ces enquêtes, les autorités cherchent à concentrer leurs efforts sur les individus qui continuent à poser le plus de risques et à mettre à profit les mesures, comme les programmes de déradicalisation, avec ceux qui ont abandonné la violence.

Cela ne devrait toutefois pas permettre d’absoudre ceux qui ont commis des atrocités. Il en va de la lutte contre ces crimes de génocide, de guerre et contre l’humanité. Les enquêtes et la récolte de preuves admissibles sont difficiles, soit, mais il revient au gouvernement de chercher une solution. Il doit envisager une procédure judiciaire qui permet à la fois de respecter les principes de justice fondamentale et de surmonter les contraintes uniques qui freinent la sanction de ces crimes. Sans cela, justice ne sera pas rendue, et l’impunité restera la règle face à la barbarie.