Premier Conseil des ministres, ou l’obligation de résultat

Il s’agit sans conteste d’un événement historique : un changement de régime politique comme il s’en est produit en 1976 avec l’élection du premier gouvernement du Parti québécois. Le premier ministre François Legault a d’ailleurs rappelé, jeudi, la mémoire de René Lévesque — un homme dont il a dit qu’il l’avait inspiré toute sa vie — en reprenant sa célèbre litote, le « quelque chose comme un grand peuple ».

Dans cette optique, on ne saurait reprocher au Conseil des ministres d’être formé d’un grand nombre de néophytes ; seulement François Legault et Marguerite Blais possèdent un bagage ministériel et plus de la moitié des ministres n’ont aucune expérience politique. Mais c’était le cas en 1976, et le premier gouvernement Lévesque n’a certes pas démérité. Évidemment, toute comparaison est boiteuse : le gouvernement caquiste n’a pas les mêmes ambitions réformatrices, mais cela correspond à l’air du temps.

À l’instar de la députation caquiste, le Conseil des ministres est formé d’un grand nombre de gestionnaires, essentiellement du secteur privé, et d’entrepreneurs. Cela est conforme au pragmatisme professé par François Legault. On doit reconnaître que plusieurs nouveaux ministres ont un parcours intéressant et des compétences avérées. Pour un ministre, qui doit composer avec un appareil d’État parfois rétif, l’expérience du secteur privé n’est toutefois pas une garantie de réussite — nombre d’entrepreneurs ou de gestionnaires à succès se sont cassé les dents en politique —, mais ce n’est pas un empêchement. Il reviendra à ces nouveaux ministres de dissiper les doutes.

En dévoilant la composition de son Conseil des ministres, François Legault ne s’est pas dispersé en multipliant les objectifs et les mesures comme l’avait fait Pauline Marois en arrivant au pouvoir en 2012. Les priorités du premier ministre demeurent l’éducation, qu’il a placée en haut de la liste, la santé et l’économie. Et dans ces trois grands domaines, les objectifs sont précis et quantifiables, ce qui ne veut pas dire qu’ils sont facilement atteignables.

On ne peut taxer François Legault de manquer de suite dans les idées. Dans son premier Conseil des ministres, il a confié d’importants portefeuilles à ses têtes d’affiche économiques, dont la présidence du Conseil du trésor à l’ancien de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de Cascades Christian Dubé. Le premier ministre a souligné le trait en nommant la gestionnaire issue du secteur privé Nadine Girault à la tête ministère des Relations internationales et de la Francophonie.

En campagne électorale, François Legault n’a pu exploiter autant qu’il aurait voulu le thème de l’économie : quand l’économie se porte bien, on en parle moins. Mais on constate chez le premier ministre une volonté de faire du progrès économique « une obsession », comme il l’avait répété en 2014.

Mieux vaut tard que jamais : nous devons saluer le fait que François Legault ait ajouté à « ses grandes priorités » l’environnement. « On a bien reçu le message de la population pendant la campagne », a-t-il dit. Souhaitons que cette tardive prise de conscience se traduise dans les faits.

Aux grandes priorités, s’ajoutent deux engagements qu’il considère comme incontournables à court terme : la réforme du mode de scrutin, confiée à Sonia LeBel, la ministre de la Justice, un titre auquel on avait omis d’adjoindre celui de ministre responsable de la Réforme des institutions démocratiques, et l’adoption d’un projet de loi concernant la laïcité et l’interdiction du port de signes religieux par les agents de l’État en autorité. À cet égard, il est aberrant que cet enjeu délicat relève du ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, comme si la laïcité de l’État était l’affaire des immigrants, comme si elle ne touchait pas l’ensemble des Québécois.

Une grande faiblesse de ce Conseil des ministres, c’est l’absence d’un ministre de poids pour représenter Montréal. La députée de Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, n’a été gratifiée que d’un poste de ministre déléguée. Elle se consacrera heureusement aux transports collectifs.

Dans son discours, François Legault a délaissé le plat pragmatisme pour s’élever au niveau de sa fonction : il a exigé de ses ministres qu’ils gouvernent « dans un esprit de proximité, d’humanité et d’ouverture » et en obtenant l’appui du plus grand nombre. Sans doute, les caquistes veulent se démarquer du gouvernement de « l’élite éclairée » des libéraux. Cela peut passer pour de l’idéalisme, mais le pragmatisme ne peut à lui seul guider les actions du gouvernement.

Mais comme il s’agit d’un gouvernement de gestionnaires, qui carburent aux objectifs et aux résultats, ce sera avant tout à cette aune qu’il sera jugé.