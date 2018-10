Des municipalités répressives face au cannabis

À deux semaines de la première vente légale de cannabis sur le territoire québécois, un mouvement se répand parmi les administrations municipales pour interdire de consommer de la marijuana dans tous les espaces publics.

Déjà, une trentaine de municipalités, qui en font une question d’acceptation sociale et de moralité publique, ont adopté un règlement interdisant de consommer du cannabis partout sur leur territoire et des dizaines d’autres projettent de le faire, dont la Ville de Québec. La consommation ne sera permise que dans les résidences privées et sur leur terrain.

À Montréal, ce sont cinq arrondissements, dirigés par le parti d’opposition Ensemble Montréal, qui ont annoncé mercredi leur intention d’interdire, à divers degrés, la consommation dans les lieux publics, une prohibition à géométrie variable qui dépendra de l’endroit où le Montréalais posera les pieds dans sa ville.

Parallèlement, les associations de propriétaires d’immeubles locatifs invitent leurs membres à interdire aux locataires de fumer de la marijuana chez eux, comme c’est le cas, en toute légalité, pour le tabac.

Dans les villes qui imposeront cette prohibition outrancière, il faut se demander où les locataires pourront griller leur joint. Évidemment, cela soulève un enjeu de justice sociale : contrairement aux propriétaires, les locataires — les jeunes, notamment, qui le sont pour la plupart — n’auront le droit de fumer de la mari nulle part. Quelle absurde situation.

Les directions de santé publique ont déploré cette prohibition tous azimuts. En interdisant la consommation de cannabis à l’air libre pour la confiner dans des lieux clos, on augmente les risques associés à la fumée secondaire, notamment pour les enfants.

Faut-il rappeler que la légalisation du cannabis vise des objectifs de santé publique puisqu’elle permet, notamment, de contrôler la qualité du produit et de lancer des campagnes de sensibilisation en vue d’en diminuer la consommation ? Elle a aussi pour but de briser l’emprise du crime organisé sur la vente de la marijuana. En rédigeant la Loi encadrant le cannabis, le gouvernement Couillard s’est montré inconséquent en laissant des municipalités répressives agir à leur guise au nom de l’autonomie de ces « gouvernements de proximité ». Il ne faut malheureusement pas compter sur le gouvernement Legault pour corriger la situation, lui qui entend interdire aux adultes de 18 à 20 ans de consommer un produit légal.