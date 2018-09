Fin de campagne: coups bas

François Legault a réussi à faire sortir de sa réserve Philippe Couillard, lui qui s’était engagé en début de campagne électorale à éviter de lancer de basses attaques à l’endroit de ses adversaires, promettant plutôt de se maintenir à la hauteur des idées. « Je vais dire comme on dit dans les établissements scolaires : c’est-tu moi qui ai commencé ? » s’est défendu le chef libéral.

En cette fin de campagne, nous en sommes donc rendus à d’infantiles chicaneries de cours d’école avec des arguments comme « Celui qui l’dit, celui qui l’est ».

Non sans perfidie, le chef caquiste a amorcé les hostilités en formulant l’hypothèse, du haut de sa science de comptable, que les « impôts latents » qui figuraient dans les états financiers personnels du chef libéral pouvaient avoir un lien avec des actifs que celui-ci détenait à l’étranger, ce qui s’est révélé parfaitement faux. Mais le chef caquiste est parvenu ainsi à rappeler aux électeurs que le neurochirurgien avait placé son pactole amassé en Arabie saoudite dans un paradis fiscal à l’île de Jersey.

Comme la fin pour lui semble justifier les moyens, François Legault s’est trouvé à révéler que le député libéral de Chomedey, Guy Ouellette, était la source de la Coalition avenir Québec dans l’affaire des fonds d’intervention économique régionaux (FIER), de triste mémoire, et des louches tractations entre Pietro Perrino, un organisateur libéral nommé au Conseil exécutif, et l’entrepreneur Luigi Corretti. Ainsi, l’ex-première ministre ontarienne, Kathleen Wynne, n’est pas la seule victime des indiscrétions de François Legault.

Affirmant qu’il ne se laissera pas « manger la laine sur le dos », Philippe Couillard a répliqué en critiquant le silence de la CAQ sur l’accaparement des terres agricoles, silence qu’il explique par les liens entre François Legault et Charles Sirois. L’entrepreneur a cofondé la société Pangea qui a acquis 6000 hectares de terres pour les exploiter, sous forme de franchises, avec des agriculteurs, des transactions, soupçonne-t-on, qui ont contribué à la flambée des prix des terres agricoles. Or, bien qu’il ait promis de faire amende honorable dans un deuxième mandat, le chef libéral n’a rien fait pour freiner la rapide expansion de cette entreprise.

Ces attaques nous éloignent des véritables enjeux de la campagne : l’éducation, la santé, l’économie, la justice sociale et plus globalement, l’avenir de la nation. Triviales et mesquines, elles témoignent surtout de l’absence de vision des protagonistes.