Les gros sabots

Lors du débat, le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, a défendu la proposition de son parti d’imposer des tests de « valeurs » et de français aux immigrants trois ans après leur arrivée. En cas d’échec répété, un immigrant, ou son conjoint, ne pourrait obtenir son certificat de sélection du Québec (CSQ), donc son statut de résident permanent. Ce serait alors aux autorités fédérales d’avoir l’odieux d’expulser l’immigrant récalcitrant.

Cette proposition ne tient pas la route. Pour plusieurs raisons. Nous aurions pensé que, réflexion faite, le chef caquiste se serait ravisé. Il n’en est malheureusement rien. Jeudi, il a enfoncé le clou. « On ne parle pas d’expulser des citoyens, on parle d’expulser des gens qui ne sont pas encore citoyens », a-t-il déclaré.

La procédure actuelle prévoit qu’un candidat à l’immigration, choisi par Québec, reçoit à l’étranger un CSQ. Après les vérifications d’usage du gouvernement fédéral, l’immigrant devient un résident permanent dès son arrivée au pays. Or, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, le résident permanent, à l’instar d’un citoyen canadien, peut s’établir partout au Canada et y travailler. Il a donc le droit constitutionnel de rester au Québec, qu’il connaisse le français ou non.

Pour contourner cet os, les stratèges caquistes ont imaginé une parade : au lieu d’un CSQ, le candidat recevrait un certificat d’accompagnement transitoire (CAT), valide pour une durée de trois ans, un nouveau statut que ne prévoit pas la Loi sur l’immigration du Canada.

Au sens de l’entente Canada-Québec en immigration, le candidat serait considéré comme un travailleur temporaire. Or la responsabilité des travailleurs temporaires, ainsi que les règles les régissant, relève exclusivement d’Ottawa.

Qui plus est, ces travailleurs ne sont pas soumis à la loi 101. Ils ont donc le loisir d’envoyer leurs enfants à l’école anglaise.

En conséquence, un gouvernement caquiste devra modifier la loi 101. Surtout, il devra rouvrir l’entente Canada-Québec sur l’immigration et obtenir l’assentiment du fédéral pour créer cette nouvelle classe d’immigrants, des travailleurs temporaires qui ne travailleront pas nécessairement. On peut douter qu’Ottawa accepte de créer une classe d’immigrants qui n’auraient pas les mêmes droits que les résidents permanents. De même, il est inconcevable qu’il se fasse complice de l’expulsion d’immigrants hors du Québec, voire du Canada.

Considérons maintenant les difficultés d’application. Prenons l’exemple d’un travailleur immigré qui, après trois ans, réussit le test de français et obtient son CSQ ainsi que son statut de résident permanent, mais dont la conjointe, peu instruite et mère de ses enfants qui, eux, après trois ans, parlent couramment le français, échoue au même test. Doit-on chercher à expulser la mère ? Permettre aux enfants de rester ? À la CAQ, on indique qu’il ne sera pas question de séparer les familles. C’est bien la moindre des choses. Après tout, les « non-citoyens », dont parle François Legault avec ses gros sabots, sont des êtres humains dont les circonstances sont diverses.

Il est vrai que toute obligation implique une conséquence, une forme de punition, si elle n’est pas observée. C’est dans cette logique que la CAQ s’est enfermée.

Il est vrai aussi que le gouvernement libéral, pratiquant un lamentable laisser-faire, sa marque de commerce en matière de protection de la langue française, a permis à la situation de se détériorer. Le MIDI ne fait aucun suivi des nouveaux arrivants qui ne connaissent pas le français ; il ne sait pas s’ils assistent à des cours de français ou non et ne connaît pas les raisons qui font qu’ils s’en passent.

Plutôt que l’épée de Damoclès d’une expulsion imaginaire, il vaudrait mieux s’en tenir à informer clairement les nouveaux arrivants qu’il leur faut apprendre le français s’ils ne le parlent pas, quitte à leur faire signer un engagement moral à cet effet. On doit leur offrir des cours de français adaptés à leur situation, au travail si nécessaire, avec des incitatifs financiers beaucoup plus généreux qu’à l’heure actuelle — après tout, c’est le fédéral qui paie. En outre, le MIDI doit faire un suivi individuel de ces immigrants et les relancer. Et autant que faire se peut, c’est en français qu’ils doivent travailler.

La perfection n’est pas de ce monde. Nous devons accepter que certains immigrants, pour diverses raisons, n’arrivent pas à apprendre le français. Mais on peut réduire grandement leur nombre que le laxisme libéral a gonflé. Et leurs enfants, eux, en français, prendront la relève.