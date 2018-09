Décentralisation: racolage des régions

C’est une figure imposée : à chaque élection québécoise, les partis s’évertuent à promettre d’accorder davantage de pouvoir aux régions à la faveur d’une « décentralisation ».

Mardi, le chef libéral, Philippe Couillard, a annoncé son intention de décentraliser la prise de décisions de trois ministères dans autant de régions. Des employés du secteur des mines « ainsi que la haute direction qui y est associée » du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles seraient transférés dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, tandis que la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean accueillerait des fonctionnaires du secteur des forêts. La Gaspésie obtiendrait des décideurs en matière de pêches et les îles de la Madeleine, en mariculture.

Venant d’un gouvernement qui a procédé à diverses compressions qui ont mené à une plus grande centralisation de l’État et à un affaiblissement systématique des structures régionales, il y a lieu d’être dubitatif.

Dès son arrivée au pouvoir, Philippe Couillard a biffé le terme « Régions » du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Versatile, il nous dit aujourd’hui qu’il nommerait un ministre des Régions.

Son couperet s’est abattu sur les régions administratives : abolition des conseils régionaux des élus (CRE) et des agences régionales de santé et de services sociaux, réduction de moitié des budgets de centres locaux de développement (CLD), absorbés depuis, pour la plupart, par les MRC. Le gouvernement Couillard a fermé les bureaux régionaux du ministère de l’Éducation et de celui de l’Immigration (dans ce dernier cas, il vient de rétablir des « antennes »).

C’est à Québec qu’il a installé le siège social de la Société du Plan Nord, créée en 2015, au lieu de Baie-Comeau ou Sept-Îles, comme le prévoyait le gouvernement Charest. De même, il a choisi la capitale pour accueillir le Secrétariat aux affaires maritimes plutôt que Rimouski, où se trouvent déjà l’Institut maritime du Québec et l’Institut des sciences de la mer.

Il faudrait maintenant croire que le chef libéral a eu une forme d’illumination qui l’amènerait à reconnaître ses erreurs.

La vérité, c’est que cette décentralisation n’est pas chose simple. Elle suscite une forte résistance des mandarins, de cette « haute direction » dont a parlé Philippe Couillard. Est-ce à dire que le chef libéral a l’intention de forcer la main à la sous-ministre aux Mines ou au sous-ministre adjoint aux Pêches pour qu’ils déménagent en région ? Permettons-nous d’en douter.