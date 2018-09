Une faillite nommée Trans Mountain

La Cour d’appel fédérale a réussi malgré elle un tour de force : avec son jugement coup de poing annulant jeudi l’expansion du projet Trans Mountain, elle condense les contradictions d’un premier ministre ayant failli là où il avait promis le plus.

Justin Trudeau n’a-t-il pas martelé qu’il se ferait le chantre d’une vraie réconciliation avec les Premières Nations ? N’a-t-il pas joué la carte du gouvernement vert en promettant la fin des subventions aux énergies fossiles et la lutte contre les changements climatiques ? Belote et rebelote : dans son analyse, la cour fédérale le coince précisément sur ces deux engagements phares, annule le décret qui donnait le feu vert et renvoie Ottawa à la planche à dessin.

L’échec est cuisant : la pétrolière texane Kinder Morgan a confirmé jeudi la transaction de 4,5 milliards qui fait des Canadiens les — malheureux — propriétaires d’un pipeline destiné à exporter hors marché américain le pétrole albertain. La facture totale oscillerait entre 7 et 9 milliards. L’industrie ne voulait pas assumer le risque de ce projet d’expansion ; le Canada a décidé par l’absurde d’en faire un fleuron.

En prime, pour ajouter au fiasco ? La première ministre de l’Alberta, Rachel Notley, qui avait fait de l’autorisation de ce projet une condition à son adhésion au plan canadien de lutte contre les changements climatiques, vocifère et se retire de l’accord canadien. La faillite politique est complète.

Mais n’était-elle pas prévisible ? Entre l’Alberta, déterminée à tripler le volume de pétrole transitant par le port de Vancouver, et la Colombie-Britannique, effarouchée par les risques environnementaux associés à Trans Mountain, les libéraux de Justin Trudeau avançaient en zone politique minée. Partisan d’une utopie alliant le développement des sables bitumineux à des objectifs de réduction des gaz à effet de serre, M. Trudeau a révélé au fil du temps un parti pris pour le pétrole à coups de projets de pipeline. Mais on ne peut pas souffler le chaud et le froid. Prétendre à la réduction des GES tout en multipliant les projets de production et d’exportation accrues de pétrole mène droit à un mur. Nous y voilà.

Du côté des Premières Nations, qui contestaient le projet d’expansion notamment pour ses failles environnementales, l’heure était aux réjouissances, vendredi. Elles espèrent que les tribunaux ont sonné la mort du projet — mais Ottawa va tout faire pour relancer ce qu’il a chèrement payé.

Le jugement accuse l’Office national de l’énergie (ONE) et le gouvernement de n’avoir pas tendu vers ces peuples une oreille sincère et d’avoir conséquemment décidé sur la base d’informations incomplètes. Les magistrats de la cour fédérale rappellent qu’un « échange de renseignements » n’a rien d’un véritable dialogue. Et ils sermonnent : lorsqu’on consulte vraiment, on doit être prêt à faire volte-face !

« Si le Canada soutient que le mandat des membres de l’équipe des consultations avec la Couronne ne se résumait pas à prendre des notes, la prépondérance de la preuve indique qu’ils se sont comportés comme si leur rôle, en grande partie, consistait à consigner fidèlement les préoccupations des demandeurs autochtones et à les transmettre aux décideurs », dit le jugement. Personne ne pouvait plaider ici l’ignorance. En juillet 2017, la Cour suprême avait conclu à une consultation bidon de la communauté inuite de Clyde River, qui redoutait les effets de relevés sismiques dans les eaux côtières du Nunavut sur les mammifères marins.

La prochaine consultation devra inclure des pièces qui manquent au portrait d’ensemble, car l’ONE a aussi failli dans son évaluation de la portée du projet, excluant le trafic maritime de son analyse. Ses effets sur les espèces marines, les épaulards au premier chef, n’ont pas fait partie de la prise de décision.

Le décret gouvernemental repose donc sur une analyse environnementale incomplète et une consultation de façade avec les Premières Nations, ce qui le rend caduc. Voilà Justin Trudeau coincé là où il avait promis une parfaite feuille de route.