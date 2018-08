Démission de Nicolas Hulot: climat de résignation

Le départ fracassant du Français Nicolas Hulot de son poste de ministre de la Transition écologique sert une admirable mais cruelle leçon de lucidité. L’ancienne recrue vedette du gouvernement Macron ne pouvait plus tenir : « Je me surprends tous les jours à me résigner, à m’accommoder des petits pas. » Alors que « nous avons basculé dans la tragédie climatique », il baisse pavillon. Il ne peut plus laisser les concessions noyer ses convictions.

Cette démission-surprise, dont le président Emmanuel Macron n’avait pas été prévenu, se préparait depuis un moment. Elle confirme d’abord que les influenceurs écologistes ont une portée d’action sans doute plus puissante hors des murs du gouvernement qu’à l’intérieur. Douloureux constat.

Elle rappelle aussi l’inéluctable : la lutte contre les changements climatiques menée dans une économie qui nourrit le problème est vouée à l’échec. Le Canada n’échappe pas au paradoxe planétaire selon lequel les intérêts économiques et industriels sont diamétralement opposés aux plans d’action destinés à freiner la déchéance de la planète. L’acquisition controversée par Ottawa du pipeline Trans Mountain fut chez nous l’illustration parfaite de l’alliance improbable de l’économie et de l’environnement. Le développement de l’industrie des sables bitumineux heurte de plein fouet les cibles de réduction marquée des émissions de gaz à effet de serre, mais on rêve encore d’un projet à l’autre au réalisme du tandem écologie-économie.

Nicolas Hulot l’a confirmé : la présence d’un lobbyiste à un entretien d’importance à l’Élysée sur la réforme de la chasse a contribué à son départ. « Probablement un élément qui a achevé de me convaincre que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner », a-t-il dit à l’antenne de France Inter.

M. Hulot a dit tout haut ce que d’aucuns pensent tout bas. La gravitation constante de certains lobbys autour des enjeux environnementaux et le poids — économique — de leurs demandes ne vont guère de pair avec la mission de sauvegarde de la planète. Les appétits des forestières, gazières et pétrolières avalent-ils au passage toute velléité de protection sérieuse des espèces, de l’eau potable, de la biodiversité ? Au Québec, une nouvelle Loi sur la qualité de l’environnement impose un test climat mesurant les prévisions d’émissions de GES liées à tout projet industriel, mais sa portée finale demeure imprécise.

De plus, au sein d’un même gouvernement, l’Environnement passe souvent à la trappe, écrasé par d’autres intérêts. Hulot a souffert d’un bras de fer avec son comparse de l’Agriculture autour notamment des délais d’interdiction du glyphosate, cet herbicide dit cancérigène. Consterné que l’urgence d’une planète menacée ne supplante pas tout le reste, il fut excédé. Chez nous, des batailles d’intérêts semblables se sont jouées autour de l’interdiction des néonicotinoïdes, ces pesticides « tueurs d’abeilles ». En outre, il est toujours difficile d’inscrire la baisse de la consommation de la viande comme mesure d’action concrète aux plans environnementaux lorsqu’on sait que chaque kilo de viande bovine produit en moyenne 27 kilos de GES, selon des données des Nations unies.

Nicolas Hulot dit : « Je ne veux plus me mentir. » Ses convictions refoulées sous les compromis, il choisit de s’extraire d’une mascarade — pourtant, la France hôtesse de la COP21 et initiatrice du One Planet Summit n’a pas le plus à rougir, disons-le. Combien de ministres mus d’abord par un certain optimisme ont dû ravaler leurs principes et suivre le pas du gouvernement ? Le rachat de Trans Mountrain souscrivait-il en tout point aux convictions de la ministre de l’Environnement Catherine McKenna ? Il est permis de poser la question.

Le retrait de Hulot pointe aussi la banalisation ambiante. Comment peut-on ne pas socialement, collectivement, planétairement se mobiliser pour tout faire, alors que le pire est déjà là ? « Je ne comprends pas », dit-il, la mine triste. Dans l’indifférence générale, « alors que la planète devient une étuve », que les ressources naturelles s’épuisent, que la biodiversité est menacée, que les effets du réchauffement climatique se multiplient et que certains sont irréversibles, la procrastination règne.

L’environnement est-il pointé comme un enjeu par la population dans la campagne électorale qui agite en ce moment le Québec ? Tristement, non. Avec comme conséquence très peu d’empressement du côté des caravanes pour causer environnement. Un seul rappel devrait suffire pourtant à inscrire la sauvegarde de la planète au sommet des priorités : le Québec n’arrivera pas à honorer la cible de réduction des GES de 20 % d’ici à 2020. Au rythme où vont les choses, le Canada aussi ratera son objectif.

Au fond, la pire menace pour la planète est l’apathie collective, le climat de résignation. Que, comme le dit Nicolas Hulot, « petit à petit on s’accommode de la gravité et on se [fasse] complice de la tragédie ».