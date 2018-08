Régression clientéliste

Pour la première fois depuis près de 50 ans, la question nationale — le statut provincial, la souveraineté et l’épouvantail du référendum — est absente de la campagne électorale au Québec. Ce vide n’a pas été comblé par l’expression d’une vision sociale et économique. Il semble que l’heure n’est plus aux grandes idées et ambitions mais plutôt aux micro-mesures destinées à plaire à des segments de l’électorat bien définis, aux jeunes familles, surtout, et aux aînés. En ce début de campagne, les stratégies politiques versent dans le clientélisme.

Le slogan de campagne du Parti libéral du Québec donne le ton : « Pour faciliter la vie des familles », clame-t-on. Comme projet de société, comme ambition nationale, on a déjà connu mieux. Le projet social libéral se résume à rendre plus facile, plus agréable l’existence des familles banlieusardes.

Afin de répondre au pragmatisme dont se drape la Coalition avenir Québec, les engagements libéraux sont simples, concrets. Ainsi, on promet de verser aux parents de 150 $ à 350 $ de plus par enfant. Les soins dentaires de base, qui sont fournis gratuitement aux enfants de moins de 10 ans, le seront jusqu’à 16 ans — une mesure que nous avons jugée souhaitable — ainsi qu’aux aînés moins nantis. Ajouter une personne pour assister l’enseignante à la maternelle et en première année tout comme la gratuité des services de garde pour les enfants de 4 ans sont des engagements valables. Toutefois, comme micro-mesure dont on s’étonne qu’elle puisse figurer dans une plate-forme électorale, on notera la promesse de décliner deux cartes d’assurance maladie pour les enfants, une pour chacun des parents.

Déterminé à attirer l’attention, le Parti québécois, qui dispose pourtant d’un programme bien étoffé, y est allé de nouveautés particulièrement pointues : des repas à prix modique offerts dans toutes les écoles primaires afin de « libérer » les parents de la tâche fastidieuse de préparer les lunchs de leur progéniture, du matériel scolaire fourni par l’école afin de « libérer » les parents de la tâche de se le procurer, un « Tinder » du covoiturage qui permettra à chacun des occupants de recevoir 4 $ par trajet.

Pendant ce temps, la Coalition avenir Québec réitère son engagement « de remettre de l’argent dans la poche des familles » avec l’uniformisation du taux de la taxe scolaire, une mesure qui coûte 700 millions, et reformule sa promesse d’instaurer un « bébé-bonus » qui revient sous la forme d’une allocation familiale pour les deuxième et troisième enfants.

L’impression générale en ce début de campagne, c’est que les trois partis font de la surenchère afin de séduire les électeurs avec des mesures qui les avantageront individuellement. Ils incitent les citoyens à se comporter en clients, en consommateurs de services étatiques avant tout, avec rabais et ristournes à la clé. Dans cette optique, leur vote devrait aller au plus offrant.

Il fut un temps où les politiciens en campagne électorale promettaient des bouts de route ou même des frigidaires aux électeurs. Heureusement, ces pratiques n’ont plus cours, mais certains vieux réflexes subsistent. Ainsi, avec des accents duplessistes, le chef libéral, Philippe Couillard, parlant de lui-même à la troisième personne, s’est vanté d’avoir contribué à la réalisation d’investissements de 250 millions dans sa circonscription de Roberval. « Je sais qu’il y a bien des dossiers qui n’auraient pas réussi si le député de Roberval n’était pas premier ministre du Québec », a-t-il affirmé sans ambages. C’est une autre façon — déplorable, soit dit en passant — de rappeler à l’électeur où se trouve son intérêt direct.

De son côté, Québec solidaire s’est évertué à montrer que la gauche qu’il incarne peut aussi faire miroiter des avantages tangibles. Puisant dans son programme coulé dans le béton de sa scrupuleuse démocratie partisane, QS a répété son engagement d’assurer la gratuité en éducation « du CPE au doctorat ». À sa décharge, il s’agit d’une promesse à portée universelle qui n’a rien à voir avec les mesures ciblées des autres partis. Éloigné du pouvoir, QS, qui propose un virage radical en matière de fiscalité et de services publics, peut se targuer d’une certaine pureté.

La campagne est encore bien jeune. Mais il est à souhaiter que les partis cessent de miser sur des annonces racoleuses et disparates pour livrer plutôt une vision du Québec qui s’appuie sur un programme cohérent, que ce soit en éducation, en santé, en économie ou en environnement. La question nationale n’est peut-être pas l’enjeu de l’élection — nous croyons qu’il faudra y revenir un jour —, mais ce n’est pas une raison pour se laisser entraîner dans une régression clientéliste dont la plupart des électeurs ne sont pas dupes.