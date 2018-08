Prêtres abuseurs: l’abîme

« Nous, membres du grand jury, avons besoin que vous puissiez entendre ceci. » Capter d’abord l’attention de son auditoire. Lui signifier que ce qu’il s’apprête à lire est des plus singuliers, mérite une attention soutenue et tous les égards. Puis, livrer un récit poignant de 900 pages couvrant 70 ans d’abus sexuels commis par des prêtres pédophiles sur au moins 1000 victimes mineures identifiées, et peut-être des milliers d’autres demeurées inconnues.

Non, il ne s’agit pas du film Spotlight et de l’enquête du Boston Globe sur une histoire de prêtres pédophiles à Boston au début des années 2000. Il s’agit du rapport du procureur de la Pennsylvanie publié mardi et qui fait suite à deux ans d’enquête sur six des huit diocèses de l’État. Cette enquête menée par un jury composé de citoyens est une véritable bombe. C’est une saga historique aux tristes relents de déjà-vu. Une confession détaillée pointant un abîme : les failles d’hommes religieux ayant violé impunément des tout-petits, mais aussi celles d’une Église catholique qui savait, et qui a camouflé le tout.

D’autres scandales du genre dénoncés çà et là sur le globe depuis maintenant plusieurs années n’ont heureusement pas encore éteint la colère et l’indignation dans le chloroforme de l’indifférence. Mais les jurés ont fait en sorte ici qu’avec la publication de leur rapport se termine le règne du silence. « Nous savons que certains d’entre vous en ont entendu parler avant. Il y a eu d’autres rapports sur les abus sexuels sur les enfants au sein de l’Église catholique. Mais jamais à cette échelle. Pour beaucoup d’entre nous, ces histoires avaient eu lieu ailleurs, loin d’ici. Maintenant nous connaissons la vérité : c’est arrivé partout. »

Deux ans d’enquête. Des dizaines de victimes interrogées. Des milliers de pages de documents internes examinés. Pour tirer une conclusion horrifiante : au moins 1000 enfants et adolescents identifiés ; 300 prêtres de Pennsylvanie ayant commis l’innommable ; des agressions, des viols, dont les descriptions sont difficiles à soutenir. Les faits reprochés s’échelonnent de 1940 à 2010. Le jury, dans son élan de transparence assumé, publie les noms de tous, même de ceux qui sont passés de vie à trépas.

« Nous sommes malades de tous ces crimes qui seront impunis et non dédommagés, écrivent les jurés. Ce rapport est notre seul recours. Nous allons donner leurs noms et décrire ce qu’ils ont fait, tant les agresseurs sexuels que ceux qui les ont protégés. »

La force de ce rapport accablant réside donc dans le fait que les représentants du peuple ont choisi de tout nommer, sans censure : les noms des abuseurs, les agressions, la nature du système — « endémique », disent-ils — qui a permis que l’Église pousse l’art de la dissimulation jusque dans des archives secrètes et la protection de personnes haut placées, tels des évêques et des cardinaux.

Ces révélations s’ajoutent à quelques décisions successives douloureuses pour l’Église catholique, et toujours de plus en plus près du pape François. On apprenait au printemps que l’ancien grand argentier du Vatican, le cardinal australien George Pell, subira deux procès pour des accusations concernant une époque où il était prêtre à Ballarat, dans les années 1970, et une autre où il était archevêque de Melbourne, dans les années 1990.

Puis, au Chili, l’ensemble de la Conférence des évêques a offert sa démission en bloc au pape François pour avoir sciemment protégé des prêtres abuseurs, détruit des preuves et encouragé des avocats à minimiser des accusations, ce que le pape lui-même a associé à de la « négligence grave ». Enfin, la démission du Collège des cardinaux de l’archevêque de Washington Theodore McCarrick, accusé d’abus sexuels, a remis à l’avant-plan non seulement le fléau de ces agressions chez les ecclésiastiques, mais aussi le camouflage organisé pour protéger les agresseurs.

La mise au jour de scandales aux contours similaires est chaque fois douloureuse, mais néanmoins utile. Dans plusieurs États où les victimes n’osaient rien dire par crainte de la toute-puissance de l’Église, voilà que les langues se délient. Le clergé, piqué par la politique de tolérance zéro et de transparence du pape François, sait qu’il ne peut plus pratiquer l’autorégulation. La justice s’applique à tous les hommes, religieux y compris. Mieux, le fardeau de la culpabilité n’incombe plus aux seuls abuseurs, mais aux institutions et autorités qui les ont protégés et parfois promus en dépit de leurs crimes. Les compensations financières et règlements de gré à gré ne suffisent plus : justice doit être rendue.