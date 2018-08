Le sur place du régime cubain

Le régime cubain s’est offert une cure de rajeunissement ces derniers mois. D’abord avec la passation du pouvoir politique des mains de Raúl Castro, 87 ans, à celles d’un « jeune » apparatchik de 58 ans, Miguel Diaz-Canel. Puis en se lançant en juillet dans un grand dépoussiérage de la Constitution dépassée de 1976, adoptée à l’époque fort lointaine où Cuba était un satellite soviétique.

Qu’un Castro n’exerce plus le pouvoir est en soi « révolutionnaire ». Sur le fond, pourtant, les transformations annoncées par cette cure sont pour l’essentiel très mesurées. Trop mesurées.

S’agissant d’« actualiser le modèle économique et social cubain », pour reprendre les mots de M. Diaz-Canel, devenu chef d’État et de gouvernement en avril, les changements constitutionnels les plus substantiels qu’apporte le régime sont de nature structurelle : le président ne pourra plus exercer plus de deux mandats, et un nouveau poste de premier ministre est créé. La nouveauté est aussi que les provinces seront dotées de gouvernements régionaux, avec à leur tête des gouverneurs nommés par l’Assemblée nationale. Ces changements vont en principe décentraliser l’exercice du pouvoir, signalant, fait valoir The Economist, le passage d’une dictature construite pendant 50 ans autour de Fidel à une formule autoritaire fondée sur un certain partage des décisions.

Raúl aura eu tendance à mener la barque de manière plus consensuelle depuis qu’il a remplacé le frère aîné en 2006, forcé de trouver un équilibre, observe-t-on, entre vieux fidelistas et l’aile plus réformiste du Parti communiste cubain. La nouveauté s’arrête là : rien, en tout état de cause, ne prévoit dans ce projet de nouvelle Constitution que cette gérontocratie rajeunie passera un jour par l’épreuve d’élections directes.

Sur le plan culturel et sociétal, le régime fait une fleur dans sa révision constitutionnelle à la communauté LGBT en ouvrant la porte à la reconnaissance du mariage homosexuel. Ouverture importante, certes, mais concession somme toute assez facile à faire au progrès social dans la mesure où cela ne menace aucunement la mainmise de l’État sur le pays. Il n’est pas inédit pour ce régime de se draper dans des idées progressistes pour masquer son autoritarisme. Le fait est que la reconnaissance du mariage gai devrait être chose faite depuis longtemps à Cuba, vu l’idéologie pétrie de prétentions avant-gardistes que défendent les hommes qui gouvernent l’île.

L’État demeure malheureusement le plus figé dans ses politiques de développement économique, là pourtant où l’urgence est la plus grande pour le commun des Cubains. Si le « rôle du marché et de nouvelles formes de propriété, parmi lesquelles la propriété privée » seront nouvellement reconnus, le « rôle directeur du PCC comme force dirigeante supérieure de la société et de l’État » reste, lui, entier. L’investissement étranger direct — plus de 2 milliards $US en 2017 — était théoriquement illégal en vertu de la Constitution de 1976 ; la nouvelle légalise les impératifs d’accommodement avec la réalité capitaliste.

La réforme se trouve en outre à reconnaître rétroactivement les timides mesures de libéralisation économique mises en place depuis 2010 par Raúl Castro. À savoir l’autorisation faite aux Cubains de travailler à leur propre compte (ceux qu’on appelle les cuentapropistas). Près de 600 000 Cubains, soit environ 13 % de la population active, sont aujourd’hui cuentapropistas.

Dans les faits, ces ouvertures au privé se font sous le signe de l’arbitraire et de l’abus de contrôle. C’est ainsi, par exemple, que le gouvernement vient d’imposer des mesures fiscales qui rendent extrêmement coûteuse l’embauche de plus de vingt employés pour un propriétaire indépendant de restaurant. C’est dire que, s’il y a maintenant reconnaissance de l’économie de marché, tout est conçu de manière à ce que cette reconnaissance ne profite qu’à l’État-parti et à ce conglomérat qu’est l’armée. Bref, qu’à une clique qui refuse de céder le moindre millimètre de prérogatives. Des décennies d’embargo américain ont creusé cette dynamique. Aujourd’hui, plutôt que d’apprendre à laisser la petite économie respirer un peu plus librement — et craignant sans doute ses répercussions politiques —, le régime fait du sur place et enfonce l’économie cubaine dans un cul-de-sac. En l’état, ce n’est pas cette révision constitutionnelle qui l’en sortira.