Une présidentielle de mi-mandat

Les résultats extrêmement serrés de l’élection partielle tenue mardi dans la circonscription rouge foncé de l’Ohio sont un autre signe probant que la majorité républicaine à la Chambre des représentants est menacée. Les démocrates s’en frottent les mains, et nous avec eux. Encore que le verre n’est qu’à moitié plein : il se trouve après tout qu’en dépit de ce président qu’est Donald Trump, les républicains ont quand même réussi à décrocher quelque 50 % des votes. Suivant le mantra de feu Tip O’Neill — « All politics is local » —, le Parti démocrate aura intérêt à faire en sorte que son électorat demeure alerte et mobilisé. Il serait dangereux et peu porteur à long terme pour eux de se fier au seul effet de repoussoir qu’exerce M. Trump.

Une partielle ne fait pas une générale, bien entendu. Reste que, pour l’heure, les démocrates ont le vent en poupe. Il leur faudra faire aux législatives de mi-mandat du 6 novembre prochain un gain net de 23 sièges pour reprendre la Chambre aux républicains. Or, selon le Cook Political Report, les sortants républicains sont en péril dans 68 circonscriptions. Le paysage électoral est mathématiquement très favorable aux démocrates. La configuration de ce paysage changeant montre en outre, d’après une analyse du New York Times, que l’avantage structurel dont se sont dotés les républicains s’est érodé depuis un an. Comprendre par « avantage structurel » : la longueur d’avance automatique dont bénéficient les députés sortants, combinée au pouvoir de « gerrymandering » dont dispose le GOP à l’échelle des États pour dessiner à sa guise les comtés.

Tout cela paraît d’autant plus se vérifier qu’en temps normal, le candidat républicain l’aurait très facilement emporté mardi dans le 12e district de l’État de l’Ohio, « swing state » par excellence. Or, que Troy Balderson l’emporte officiellement, une fois terminé le dépouillement tardif des votes par correspondance, et il gagnera par la plus mince des majorités (0,9 %, aux dernières nouvelles). Ce qui revient à avoir perdu, de toute façon.

La circonscription en question, une grande banlieue aisée et bien blanche de Colombus, la capitale de l’État, n’a pas été représentée par un démocrate depuis plus de 30 ans. M. Trump l’a remporté par 11 points en 2016 contre Hillary Clinton. La poussée démocrate n’en est que plus extraordinaire.

Au reste, les électeurs habitant les secteurs plus urbanisés de la circonscription ont pris la peine d’aller voter en nombre substantiellement plus élevé que ceux provenant de ses régions plus rurales, et donc plus conservatrices, ce que certains ont vite fait d’interpréter en cette saison électorale capitale comme un symptôme de démobilisation partisane, une indication que les affinités des électeurs républicains pour leur parti ne vont pas forcément jusqu’à tolérer n’importe quoi de la part de l’homme auquel ils ont confié le contrôle de la Maison-Blanche.

Contre ces forces contraires, les rivaux du démocrate Danny O’Connor n’ont rien trouvé de plus nuancé à faire que de s’en tenir au discours trumpiste de base, le dépeignant comme un « libéral » favorable à l’idée d’« amnistier les illégaux ». C’est dire à quel point une large frange du GOP juge encore utile pour rester au pouvoir de défendre des positions ouvertement intolérantes et anti-immigrantes.

Qu’ensuite M. Trump soit allé faire campagne dans la circonscription la fin de semaine dernière concourt inévitablement à faire en sorte que cette élection constitue, en partie du moins, un référendum sur sa présidence. Il n’est pas en position aujourd’hui de dire que le résultat est concluant, ce qui ne l’empêchera évidemment pas de prétendre le contraire. Vu le climat politique exceptionnellement divisif dans lequel vivent les Américains à l’heure actuelle, les prochaines législatives vont en ce sens constituer une sorte une présidentielle de mi-mandat — avec inévitables poussées de provocations partisanes à la clé, comme M. Trump, en populiste dangereux, aime en allumer parmi ses partisans.

Pour les démocrates, le défi demeure : dépasser les déchirements provoqués par la montée de la gauche emmenée par Bernie Sanders et la défaite de Mme Clinton à la présidentielle. L’électorat démocrate restera mobilisé à condition que le parti soit capable de coaliser les forces progressistes, du modéré O’Connor à la plus radicale Alexandria Ocasio-Cortez, élue en juin dernier candidate démocrate dans le 14e district de New York. Auquel cas, on peut imaginer que le vent qui a commencé à le porter ne tombera pas.