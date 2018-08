Soins dentaires: parent pauvre

L’entente entre l’Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) et le gouvernement concernant leur participation au régime public de soins dentaires pour les enfants et les prestataires d’aide sociale est échue depuis plus de trois ans. Les demandes des dentistes ont été présentées en mai 2017. On peut comprendre leur frustration devant ce qu’ils conçoivent comme un blocage de la part de l’impitoyable ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

On peut toutefois douter de la pertinence du moyen de pression qu’ils ont choisi, soit de se retirer en bloc du régime public. Jeudi, 2000 formulaires de retrait ont été envoyés à la Régie d’assurance maladie du Québec (RAMQ), qui administre le régime.

Aux dires de l’ACDQ, ce retrait ne surviendra pas. En raison du délai de 30 jours nécessaire pour qu’il soit en vigueur, personne ne devrait être privé des soins dentaires auquel il a droit si les parties se retrouvent, pendant ces 30 jours, à la table des négociations, soutient-elle. Or, lors de la négociation qui a conduit à la dernière entente, signée en 2012, la couverture fut suspendue pendant une semaine.

Cette menace n’aide en rien la cause des dentistes, puisqu’elle permet au ministre de se poser en défenseur de la veuve et de l’orphelin. Plutôt que d’attendre la fin du délai, Gaétan Barrette a pris le taureau par les cornes en imposant un arrêté ministériel, comme le lui permet la loi, afin d’empêcher le retrait des dentistes du régime public.

La couverture publique de certains soins dentaires touche 630 000 personnes, dont 470 000 enfants de moins de 10 ans. Elle a coûté à l’État un peu plus de 140 millions en 2017.

Les dentistes réclament que leurs honoraires payés par la RAMQ, qui sont de 20 % moindres que ce qu’ils exigent de leurs autres clients, s’approchent de la parité et tiennent compte d’une plus grande part des frais généraux de leurs cabinets, notamment le coût de leur équipement. En 2012, le gouvernement avait accepté de réduire l’écart, qui se situait alors à 40 %.

À notre avis, il est normal qu’un écart subsiste, puisque le régime public permet aux dentistes de compter sur un bassin de clients qu’ils ne verraient tout simplement pas, des clients qui n’ont pas les moyens de payer pour leurs services, alors que le coût des immobilisations assumé par les dentistes resterait sensiblement le même. Quant à savoir quel doit être cet écart, c’est par la négociation qu’on doit le déterminer.

Par ailleurs, ce que le présent bras de fer met en lumière, c’est l’insuffisance de la couverture fournie par le régime public. À cet égard, tant l’ACDQ que l’Ordre des dentistes du Québec (ODQ) y sont allés de leurs suggestions. Il faut rappeler qu’auparavant, le régime s’étendait aux enfants de 10 à 15 ans. En 1992, le gouvernement libéral avait aboli la couverture dont ils bénéficiaient afin de réaliser une minable économie de 48 millions.

En outre, les limites de la couverture sont inconséquentes. Ainsi, l’obturation des caries est payée pour les enfants de moins de dix ans, mais pas le nettoyage, le détartrage ou le scellement des fissures des dents, qui sont autant de moyens efficaces d’éviter les caries.

Pour les prestataires de l’aide sociale, c’est tout ce qui relève de la parodontie, c’est-à-dire les maladies des gencives, qui n’est pas couvert. Or, comme le démontrent maintes études, ces maladies ont une incidence sur la santé globale des individus et peuvent contribuer à des troubles cardiovasculaires, à diverses infections et à l’aggravation du diabète.

De plus, il existe un lien direct entre les maladies dentaires et le niveau socioéconomique des individus. Selon une étude citée par l’ODQ, au Canada, la prévalence des caries chez les enfants des familles aux revenus les plus faibles est deux fois et demie celle des enfants des familles aux revenus plus élevés. Au Québec, champion au Canada pour le nombre d’édentés, seulement 50 % de la population a recours aux services des dentistes.

Québec solidaire propose la création d’une assurance dentaire universelle couvrant la totalité des soins pour les moins de 18 ans et pour les adultes, 80 % du coût des nettoyages et 60 % de celui des réparations. La note : près de 1 milliard. Certes, la bouchée est trop grosse, d’autant plus que des besoins criants en santé sont ignorés à l’heure actuelle : on n’a qu’à penser au soutien à domicile des personnes âgées et des enfants handicapés.

Qu’à cela ne tienne, le prochain gouvernement devrait s’atteler à l’amélioration de la santé dentaire de la population. Et cela passe par un régime public axé sur la prévention pour les enfants de 15 ans et moins.