Trans Mountain: le baron du pétrole

Le sort en est jeté. Aucune entreprise privée ne veut du pipeline Trans Mountain, de la firme texane Kinder Morgan. Ottawa doit maintenant s’en porter acquéreur. Son offre, annoncée à la fin mai, sera soumise sous peu aux actionnaires et approuvée d’ici la fin septembre. Après cette date, les Canadiens assumeront seuls les risques de ce coup de dés fédéral.

Kinder Morgan avait jusqu’à dimanche pour trouver un acheteur privé. Pour les inciter à se manifester, le gouvernement Trudeau avait promis de les indemniser contre toute incertitude juridique qui pèse sur le projet. Rien n’y fit. Il en aurait été sûrement autrement si le projet était rentable.

Le fédéral, lui, veut que ce projet se réalise pour des raisons avant tout politiques. Il veut affirmer son pouvoir quant aux provinces en matière de pipelines et préserver l’adhésion de l’Alberta au plan canadien de lutte contre les changements climatiques.

Les 4,5 milliards offerts à Kinder Morgan pour les infrastructures existantes et le projet d’expansion ne couvrent pas les coûts de construction ni ne mettent fin à l’incertitude qui a eu raison de la volonté de Kinder Morgan. Les manifestations se poursuivent, comme les actions devant les tribunaux, dont celui de la province de Colombie-Britannique, qui maintient avoir le droit, pour des raisons environnementales, de contrôler la quantité de bitume qui transitera dans le pipeline. Ottawa maintient le contraire, et l’affaire est devant la plus haute cour de la province.

L’opposition ne se limite pas à la côte ouest. Des militants de Greenpeace ont accroché une bannière à la tour du Stade olympique cette semaine pour enjoindre à Ottawa de reculer. Plus de la moitié des membres du Conseil jeunesse du premier ministre ont écrit à ce dernier pour lui exprimer leur « profonde déception », eux qui croyaient qu’il voulait d’abord investir dans les énergies propres. En plus, avec Trans Mountain, il rendra encore plus improbable le respect des cibles canadiennes de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Ottawa pourrait partager les risques avec l’Alberta et des communautés autochtones pour le projet, mais il a aussi sondé l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC). En entrevue à Reuters en juin, son président, Mark Machin, a dit : « Si c’est une occasion qui offre un retour décent, nous allons l’examiner. »

L’Office doit, au contraire, se tenir loin de ce projet de pipeline et se mettre au diapason des tendances à long terme afin de protéger le bas de laine des travailleurs canadiens, qui, pour la plupart, n’ont pas d’autres fonds de pension. Fort heureusement, les Québécois sont un peu plus à l’abri, puisque leurs pensions sont gérées par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Elle, contrairement à l’Office, s’est dotée d’une stratégie climatique, dont l’objectif est de réduire l’empreinte carbone de ses investissements.

L’OIRPC et le gouvernement fédéral devraient suivre son exemple. Nombre d’analyses ont démontré que, si la planète veut limiter la hausse de la température mondiale à 2 degrés Celsius, une large partie des réserves d’hydrocarbures devrait rester enfouie. Le virage vers une économie faible en carbone, que tous les signataires de l’Accord de Paris disent vouloir prendre, exige un tel changement. Celui-ci se traduirait par contre par une dévalorisation de ces actifs inexploités du secteur pétrolier.

Le gouvernement Trudeau ne peut pas promettre un pipeline rentable et affirmer en même temps combattre efficacement le dérèglement du climat. La réussite de l’un contribuera à l’échec de l’autre. S’il est persuadé du contraire, qu’il en fasse la preuve et laisse l’Office en dehors de cette affaire fumeuse.