Brexit: brouillard anglais

Entre « durs » et « doux », la première ministre Theresa May navigue à vue dans la négociation avec l’Union européenne (UE) d’un Brexit qui — le « hard brexiter » et démissionnaire Boris Johnson n’a pas tort de le dire — n’en a de plus en plus que le nom. Peut-on même parler de négociations avec Bruxelles pour le moment, tant elles sont piégées par l’incapacité des conservateurs à s’entendre sur la nature du Brexit dont ils veulent et sur les mécanismes de sortie de l’UE ? Le temps presse pourtant : il faut qu’un accord final soit conclu pour octobre prochain, afin de donner aux 27 États membres de l’Union, au Parlement européen et à celui du Royaume-Uni le temps de l’entériner ou non avant la date théorique, officielle et fatidique du divorce, fixée au 29 mars 2019.

Or, les Anglais ne pourraient être plongés dans plus épaisse purée de pois. C’est un brouillard qui tient à la complexité des enjeux, comme les liens tissés pendant des décennies entre Londres et le reste de l’Europe sont forcément difficiles à défaire. Mais c’est un brouillard qui est surtout politique, résultat du référendum de juin 2016 acquis de justesse à la cause du « Leave », une consultation que l’ex-premier ministre David Cameron aura convoquée en commettant l’erreur de penser qu’elle renforcerait son ascendant et clouerait le bec aux militants pro-Brexit.

M. Cameron s’est en fait trouvé à ouvrir une boîte de Pandore. Lui succédant, Mme May s’est rapidement vue piégée par une double négociation. Celle avec un Parlement où son gouvernement est minoritaire, la dame passant son temps à devoir manoeuvrer entre conservateurs anti et pro-européens pour rester au pouvoir. Et celle avec Bruxelles qui s’impatiente mais qui tient son bout, plus opposé que jamais à l’idée d’une Europe à la carte telle que revendiquée par Londres maintenant que les eurosceptiques viennent de prendre le pouvoir à Rome.

Le résultat net de cette saga, c’est que, depuis deux ans, Londres a drôlement perdu de sa hardiesse, rattrapé par d’épineuses implications d’ordre intérieur dont la moindre n’est pas la question de la frontière irlandaise. La Grande-Bretagne défend de plus en plus un projet de rupture marqué au sceau du maintien de liens économiques étroits avec l’UE, alors que surgit l’idée d’un second référendum que ceux qui le prônent voudraient voir défaire le résultat du premier. L’imbroglio est inouï, mais il ne fait au fond que témoigner de l’historique ambivalence du rapport des Anglais au reste de l’Europe.