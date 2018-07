Le dilemme canadien

Le Canada n’accélérera pas la croissance de ses dépenses militaires, mais il continuera de prendre fait et cause pour l’alliance transatlantique. Qu’importent les cris de victoire du président américain, Donald Trump, à l’issue du sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), le premier ministre Justin Trudeau a maintenu le cap jeudi, au risque de braquer son puissant voisin.

Le Canada a pourtant signé le communiqué final du sommet qui reprend l’engagement de tous les pays membres, pris en 2014, de consacrer 2 % de leur PIB à leurs dépenses militaires d’ici 2024. Cet enjeu s’est imposé sous la pression du président Trump, qui s’est présenté au sommet le mors aux dents, s’en prenant aux pays membres incapables de respecter l’objectif de 2014.

Le Canada fait partie du lot, ce dont M. Trudeau ne s’excuse pas cependant. Selon lui, cette cible de 2 % du PIB est importante, mais elle n’est pas la seule pertinente pour juger de la contribution d’un pays. Il n’est donc pas question pour le Canada de doubler son budget militaire d’ici 10 ans, a-t-il répété jeudi, mais de s’en tenir à l’augmentation annoncée l’an dernier de 73 % d’ici 2024 (1,4 % du PIB).

En conférence de presse, il a répété que l’engagement de l’OTAN était d’abord de renverser le déclin des budgets militaires et ensuite de « travailler » vers cette cible de 2 %. « L’étalon de mesure le plus important », selon lui, demeure la réponse soutenue des pays aux besoins des missions de l’OTAN, ce que le Canada a toujours fait depuis 69 ans.

Les coups de gueule de M. Trump ont quand même eu un effet puisque M. Trudeau a cru nécessaire d’étoffer ses propres arguments en annonçant de nouvelles contributions aux missions de l’OTAN. Le Canada assurera pendant quatre ans de plus le commandement de la mission en Lettonie et le nombre de militaires canadiens y passera de 455 à 540. En Irak, 250 militaires canadiens se joindront dès cet automne, et pendant au moins un an, à une nouvelle mission de formation de l’armée locale.

L’absence de signaux annonciateurs de ces engagements contraste avec les tergiversations autour de la participation de 250 militaires canadiens à la mission des Nations Unies au Mali. Les risques de cette dernière n’expliquent pas à eux seuls la lenteur du Canada à s’engager et, au-delà de l’opération malienne, à déployer le reste des ressources promises aux Nations unies, en particulier en Afrique où les besoins sont criants.

Justin Trudeau ne souhaite pas se faire dicter ses choix militaires par les Américains, mais ces derniers les influencent fortement. Cette mobilisation rapide pour les missions de l’OTAN alors que les Nations unies attendent en témoigne éloquemment. Le plus triste est que, si ce choix avait pour but de calmer Donald Trump, ce pourrait fort probablement être en vain, le président n’ayant de yeux que pour la cible de 2 %. En paraphant à nouveau cet engagement pour rester solidaire de ses alliés et ensuite l’interpréter à sa manière afin de respecter sa propre politique, M. Trudeau a choisi de prendre un risque, celui de braquer à nouveau le président.