Désalliances

Les Européens voulaient faire croire jeudi à un sommet de l’OTAN tenu sous des auspices « constructifs et positifs ». Qui les croira ? Donald Trump est arrivé mardi soir à Bruxelles en accusant ridiculement l’Allemagne d’être « captive » de la Russie pour cause de dépendance pétrolière et en qualifiant ses alliés de l’Alliance de délinquants pour l’inadéquation de leurs dépenses militaires. Il en est reparti jeudi pour Londres à l’issue d’un sommet à l’ambiance lourde en prétendant triomphalement avoir obtenu du Canada et des pays européens l’engagement d’augmenter plus rapidement leurs contributions afin qu’elles atteignent 2 % de leur PIB en 2024 — ce qui n’arrivera pas dans les faits —, non sans affirmer au passage qu’il ne lui avait finalement pas été nécessaire de recourir à la menace de quitter l’OTAN.

Ainsi va la vie dans le monde tel qu’on le subit sous Donald Trump — où les États-Unis font jouer pour tout et pour rien leurs rapports de force en se présentant comme les victimes d’un ordre mondial qui a pourtant fait leur fortune et leur supériorité militaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. En chahutant leurs alliés traditionnels et en se faisant amicalement voir avec des dictateurs.

Dans le cadre de sa tournée européenne, le président américain est ensuite allé rencontrer Theresa May, égratignant au préalable la première ministre britannique en prenant la liberté de dire que le « Brexit doux » qu’elle préconisait n’était peut-être pas ce pour quoi l’électorat britannique avait voté lors du référendum de juin 2016. En clôture de tournée, il prendra l’avion dimanche pour Helsinki, où il sera en « sommet » le lendemain avec le dictateur élu Vladimir Poutine, un sommet conçu autour des ressorts de la téléréalité qu’il aime tant appliquer en relations internationales. Ce qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler la chronologie par laquelle il a répandu son fiel au Sommet du G7 de Charlevoix, en juin dernier, avant de se rendre à Singapour pour un face à face objectivement historique avec le dictateur nord-coréen Kim Jong-un.

Le sommet de l’OTAN aura au moins eu le mérite de reconfirmer la constance avec laquelle M. Trump défait l’idée d’un monde multilatéral composé d’alliés à part entière. La légèreté avec laquelle il se prononce pour un « Brexit dur » à la Boris Johnson et met ainsi à mal la vieille « relation spéciale » anglo-américaine en dit long à ce sujet. « Les Européens sont condamnés s’ils pensent que la question est maintenant de savoir comment rescaper leur alliance avec les États-Unis, affirme le chroniqueur Ivan Krastev, auteur d’After Europe. Le défi pour les dirigeants européens consiste maintenant à apprendre à vivre dans un monde où les Américains sont sans alliés. » Du moins tant que durera cette présidence.

Défi d’autant plus compliqué que l’Europe, du reste déchirée par ses crises politiques internes, se voit coincée entre deux diplomaties de l’intimidation : celle de Trump d’un côté, celle de Poutine de l’autre. Autant de dynamiques réelles et potentielles d’affrontements contre lesquelles on aura intérêt à s’armer de patience et de courage.