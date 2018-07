CHSLD: le sacre de l’impuissance

L'action entreprise par Daniel Pilote au nom de tous les usagers de CHSLD lésés de leurs droits les plus primaires est porteuse à la fois de courage et de honte. Courage, car malgré la situation de vulnérabilité extrême dans laquelle il se trouve (une dystrophie musculaire Becker le paralyse presque complètement), M. Pilote espère que la voie des tribunaux compensera l’inaction politique et l’indifférence auxquelles se heurtent les dénonciateurs depuis des années. Comble du courage, il est prêt à personnifier ce combat.

Honte, car il n’y a pas plus désolant pour une société que de devoir inscrire au chapitre des pertes toutes les plaintes, tous les signalements, toutes les enquêtes et tous les rappels à l’ordre portés à l’endroit de ces centres de la dernière chance, en vain. Ils sont souvent le lieu du dernier repos, et cet hébergement devrait donc rimer avec « milieu de vie » où on est aux petits soins avec des occupants fragiles. Mais malheureusement, la situation est inverse : les lieux sont inadéquats et désuets, le personnel est épuisé, les clientèles de plus en plus « lourdes », le ratio services et besoins en constant déséquilibre.

Cette action collective, si elle est autorisée, viendra secouer le gouvernement qui a laissé faire cette détérioration des services, et ce, malgré un chapelet d’avertissements formulés bon an mal an par le Protecteur du citoyen sur le thème des listes d’attente démesurément longues, d’un resserrement des critères d’admissibilité inquiétant, d’une qualité des soins et services laissée en rade. En plus des horreurs faisant çà et là la manchette — absence de bain, changement de couches insuffisant, nourriture infecte, sécurité défaillante, infirmière au bout du rouleau.

Tout ce bruit n’atteint pas les grands manitous des réformes qui réfutent les critiques avec des chiffres. S’ils ont raison de noter que les investissements en CHSLD augmentent, de 3 % en moyenne si on regarde le détail des Comptes de la santé 2015-2018, leur comptabilité omet de parler des besoins, sans cesse croissants. Elle occulte aussi tous les pans de la chaîne des soins de santé, les soins à domicile par exemple, où une vraie politique assortie de moyens pourrait soulager la pression pesant sur les CHSLD.

Si elle est menée, cette bataille pourrait coûter cher. Elle rappellerait que nul impératif de gestion ne supplante les besoins de base. Elle donnerait une voix aux plus vulnérables, privés de l’essentiel, qui n’osent pas se plaindre par peur de représailles. C’est le sacre de l’impuissance.