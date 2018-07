Taux d’intérêt: quel optimisme!

Nicole D. Sévigny - Abonnée 12 juillet 2018 10 h 24

Les "jeunes" familles endettées...

dites-vous...mais elles ne savent plus ce qu'est un budget. L'achat facile, prôné par une technologie qui semble penser que "le ciel est la limite" (sic), n'aide pas au problème. Cette même "techno" qu'ils ont crée et adoptée, sans balises, sera leur perte ou leur déconfiture. (Qu'en sera-t-il de milléniaux? Je n'ose y penser.)

Il faut y voir aussi l'inconscience gouvernementale qui leur promet "mer et monde" . Là, également, on leur "facilite"... la chute dans le fond du baril... un jour.

Propos d'une grand-mêre...pas besoin d'un doctorat pour en venir à cette conclusion. Je suis peut-être à côté du sujet d'aujourd'hui mais...parfois l'espace nous manquant pour dire ce qui nous préoccupe...voilà, c'est dit.