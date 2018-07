Sommet de l’OTAN: semonce américaine

Le 19 juin dernier, soit une semaine après avoir été tout sourire au côté du dictateur nord-coréen Kim Jong-un, le président américain, Donald Trump, a montré les dents à plusieurs membres de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Dans une série de missives confidentielles, il a fait part de la « frustration » américaine croissante face aux dépenses militaires insuffisantes de ses alliés.

Lui qui croit toujours aux promesses de dénucléarisation de M. Kim accuse le Canada et d’autres pays de ne pas respecter des engagements pris en 2014 à la suite de l’annexion de la Crimée par la Russie. Tous les pays de l’OTAN avaient accepté que leurs dépenses militaires représentent à brève échéance au moins 2 % de leur produit intérieur brut (PIB).

Les anciens présidents Barack Obama et George W. Bush s’étaient aussi plaints des dépenses insuffisantes de certains pays, mais jamais sur ce ton. Et ils n’avaient pas semé derrière eux des déclarations mettant en doute la pertinence de l’alliance, ce qui est le cas de M. Trump.

Son coup de semonce, lancé avant le Sommet de l’OTAN des 11 et 12 juillet prochains à Bruxelles, laisse présager une rencontre tendue. Pour la seconde fois en autant de mois, le président américain prend de front des leaders de démocraties alliées tout en se préparant à flirter avec un leader autoritaire. Sa rencontre avec M. Kim suivait de près le Sommet du G7. Après celui de l’OTAN, il s’envolera vers la Finlande pour un face-à-face avec le président russe, Vladimir Poutine.

Ce dernier doit être content, lui qui cherche à ébranler la solidarité des puissances occidentales. Il en a surtout contre l’OTAN qui s’est rapprochée de ses frontières et qui a, depuis 2014, pris fait et cause pour l’Ukraine dans le dossier de la Crimée.

La liste des pays ciblés par M. Trump n’a pas été rendue publique, mais certains médias ont pu confirmer que le Canada, la Belgique, l’Allemagne et la Norvège y figuraient. Des pays qui font preuve de fermeté face à la Russie dans le dossier de la Crimée. Comme le Royaume-Uni d’ailleurs, dont les dépenses militaires représentent 2 % de son PIB, mais qui a été interpellé par le secrétaire américain à la Défense, James Mattis.

Les budgets militaires des quatre pays cités vont croissant, mais pas assez vite pour Washington. Le Canada est particulièrement visé car, malgré l’annonce faite l’an dernier d’une hausse des dépenses militaires de 73 % sur 10 ans, elles ne représenteront que 1,4 % du PIB en 2026-2027.

Pour se défendre, le Canada insiste sur sa contribution sur le terrain. Pour ce faire, le premier ministre, Justin Trudeau, a même prévu, avant son arrivée à Bruxelles, de s’arrêter deux jours en Lettonie, où le Canada commande un bataillon de 450 soldats canadiens dans le cadre de l’appui aux pays baltes effarouchés par l’exemple de la Crimée.

Cela a peu d’effet, car M. Trump parle d’argent et non pas de déploiements, et parce que lui ne se formalise pas autant que ses alliés de cette annexion. En braquant les projecteurs sur les dépenses militaires, il détourne l’attention de cet enjeu qui mobilise l’OTAN depuis quatre ans. Sa désinvolture face à la Crimée crée quant à elle une ligne de fracture qui sert uniquement les intérêts de M. Poutine, au risque de fragiliser l’OTAN.

M. Trump a peu de respect pour les forums multilatéraux. On l’a vu au G7, on le voit à l’Organisation mondiale du commerce. Le Canada, en revanche, a besoin de ces institutions et doit les défendre. Il a toutefois besoin de ses alliés pour répondre avec force à Washington puisque sa position unique lui impose la prudence. Il est le seul membre de l’OTAN à être lié par un accord bilatéral de défense avec les Américains, celui de NORAD. Et il ne peut s’en passer.