Collusion et corruption: démanteler la pyramide

Les structures d’enquête mises en place pour lutter contre la corruption et la collusion ne sont pas que défaillances. Bien huilées et armées de témoins clés efficaces, elles peuvent trouver des coupables parmi ceux qu’on a pointés comme étant les maillons essentiels d’un système de corruption drainant les fonds publics.

Voilà une pensée qui furète dans l’esprit du tribunal populaire depuis que l’ex-entrepreneur en construction Tony Accurso a été déclaré coupable — cinq fois plutôt qu’une — lundi au palais de justice de Laval. Aux yeux des douze jurés, de tous les chefs il est coupable : complot pour corruption, complot pour fraude, fraude, corruption d’un fonctionnaire et aide à commettre un abus de confiance.

Cette nouvelle, à laquelle succédera bientôt le prononcé d’une peine, vient rétablir un certain ordre brisé. L’acquittement de Frank Zampino, Paolo Catania et quatre coaccusés dans le dossier du Faubourg Contrecoeur ; l’acquittement de Tony Accurso d’une accusation d’abus de confiance à propos de contrats avec la Ville de Mascouche ; le premier procès avorté de M. Accurso au moment où on abordait l’étape des plaidoiries : tout cela avait provoqué la consternation du côté des spectateurs que nous sommes.

Ces déboires instruisent à nouveau sur l’immense difficulté associée à la démonstration « hors de tout doute raisonnable » d’une preuve de corruption, dont les traces sont souvent imperceptibles. Le dernier procès de M. Accurso, qui a toujours nié sa culpabilité, a présenté des témoins clés. Des collecteurs de fonds et entrepreneurs de firmes concurrentes ont réussi à convaincre le jury de l’existence d’un système de partage de contrats sur le territoire lavallois entre 1996 et 2010.

Couronne et défense ont plaidé jeudi autour de la peine qui doit découler maintenant des chefs de culpabilité. Le spectre est fort variable, allant de cinq ans à quelques mois à purger dans la communauté. Avant M. Accurso, l’ex-maire de Laval Gilles Vaillancourt, situé au sommet de la pyramide, avait été condamné à six ans de prison. Le juge devra tenir compte justement de la « place » de M. Accurso dans cette pyramide lavalloise, depuis le maire symbolisant l’âme du stratagème de corruption, bien installé au sommet, jusqu’aux collecteurs de fonds, situés à la base.

La population souhaite que cette peine fasse école, car M. Accurso, qu’il le veuille ou non, est devenu symbole de cette corruption rampante, au gré des multiples filets judiciaires qui furent tendus autour de lui et desquels toujours il se dépêtra, jusqu’à ce que cinq femmes et sept hommes en décident autrement. « Je pense que dans un dossier de collusion de cette ampleur-là, oui, on va vouloir qu’il y ait une exemplarité, mais ce ne sera pas l’exemplarité que le tribunal populaire va vouloir lire ou entendre », a d’ailleurs réagi jeudi la juge retraitée Nicole Gibeault, fournissant un éclairage pertinent.

Qu’ils donnent lieu à des acquittements ou à des verdicts de culpabilité, les procès ne sont pas le seul passage pour enrayer la corruption organisée prélude au désabusement du public. Dans les organismes publics, où elle continue de s’étendre, cette gangrène des plus sournoises doit être stoppée en amont, avec des systèmes de vigilance et de transparence à toute épreuve, tant du côté des processus décisionnels que de celui des systèmes d’octroi des fonds.