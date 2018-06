La nécessaire réplique

Dès l’élection de Donald Trump à la présidence américaine en novembre 2016, le gouvernement Trudeau a adopté une stratégie consistant à ne pas froisser le président tout en multipliant les liens avec quiconque pouvait influer directement ou indirectement sur ses décisions. Au centre des préoccupations : la préservation de la relation commerciale entre les deux pays.

L’approche a fonctionné jusqu’à il y a deux semaines, quand Donald Trump a décidé contre toute logique d’imposer des tarifs sur les importations d’acier et d’aluminium en provenance du Canada, du Mexique et de l’Union européenne sous le prétexte fallacieux de la sécurité nationale. La réplique de tous les pays fut immédiate : imposition de tarifs sur des importations américaines et plainte à l’Organisation mondiale du commerce.

À l’issue du Sommet du G7, le président Trump n’a toutefois pris que Justin Trudeau pour cible, ce dernier ayant eu l’audace de répéter à la face du monde qu’invoquer la sécurité nationale pour frapper le Canada était insultant et que le Canada ne se laisserait pas bousculer sans rien dire.

Tout ce que le président a réussi à provoquer est un ralliement des forces politiques canadiennes derrière Justin Trudeau, du conservateur Doug Ford, nouvellement élu premier ministre de l’Ontario, à l’ancien premier ministre Stephen Harper, en passant par le NPD et les provinces. La grande majorité des Canadiens ont suivi, indiquait jeudi un sondage de la firme Angus Reid. Fidèle à sa stratégie, le gouvernement a réagi en ne jetant pas d’huile sur le feu, dépêchant plutôt des ministres auprès de leurs homologues américains afin de leur rappeler l’importance de notre relation commerciale.

Il y a toutefois plus que cette relation en jeu ici. L’architecture multilatérale, dont une puissance de taille moyenne comme le Canada a besoin, est fragilisée par le protectionnisme de Donald Trump, son mépris des règles internationales et sa logique du chacun pour soi.

Dans un discours portant sur les menaces pesant sur les démocraties libérales, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a déclaré mercredi à Washington que l’imposition de tarifs sur l’acier et l’aluminium était « un cas flagrant où les États-Unis font pencher la balance de leur côté au mépris des règles qu’ils ont eux-mêmes contribué à formuler ».

Les consommateurs américains paieront le prix du « protectionnisme » américain, a-t-elle poursuivi, mais « le prix en sera également payé par ceux qui croient qu’un système fondé sur des règles vaut la peine d’être préservé. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous avons mis en place un système qui a favorisé la prospérité et empêché les petites querelles et les querelles régionales de se transformer en guerres ouvertes. Nous avons bâti un système qui privilégie la liberté et la démocratie plutôt que l’autoritarisme et l’oppression. Pour sa part, le Canada se portera à la défense de ce système lorsque ce système sera attaqué ».

Le Canada doit toutefois faire plus. Les institutions multilatérales ne sont pas parfaites et n’ont pas toutes bien vieilli. Des réformes s’imposent presque partout pour leur assurer pérennité et pertinence.

Bien qu’elle maîtrise bien cet enjeu, la ministre Freeland est avant tout absorbée par la relation canado-américaine et les négociations de l’ALENA. Le premier ministre doit par conséquent s’investir davantage dans ce dossier des réformes institutionnelles et exposer plus clairement les changements qu’il souhaite mettre en avant. Après tout, il prétend toujours solliciter un siège au Conseil de sécurité des Nations unies.

Le Canada a participé à la création de ces institutions, il doit être partie prenante de leur redéfinition urgente et nécessaire.