Contradictions vertes

Il en a fallu, du temps, mais le gouvernement Couillard, en publiant les règlements sur l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures, a définitivement fermé la filière du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, cette boîte de Pandore que le gouvernement Charest, avec légèreté, avait ouverte.

Le ministre des Ressources naturelles, Pierre Moreau, a aussi resserré les règles sur les forages à proximité des municipalités.

En septembre dernier, la première mouture des règlements sur l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures avait été accueillie par une volée de bois vert par les municipalités. Les quatre projets de règlement avaient reçu « un accueil glacial », selon les mots de la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

Les petites municipalités en région exigent que leurs territoires ne soient plus menacés par l’existence de claims et que ces titres, qui confèrent à des entreprises des droits quasi inaliénables d’exploration et d’exploitation, n’aient plus préséance sur leurs schémas d’aménagement.

L’imminence des élections aidant — il serait mal avisé pour les libéraux de se mettre à dos les petites municipalités dans les circonstances —, Pierre Moreau est revenu avec une réglementation qui, d’une façon générale, augmente les distances entre les forages et les périmètres urbanisés et, en dehors de ces périmètres, entre les forages et les résidences.

Le gouvernement Couillard n’a pu cependant éviter les contradictions. Parce qu’elle constitue une menace pour les nappes phréatiques, la fracturation est interdite dans le schiste de l’Utica, qui est situé dans la vallée du Saint-Laurent. Mais la fracturation est permise en dehors de cette zone.

Autre question qui reste irrésolue : la protection des sources d’eau potable des municipalités. Plus de 300 d’entre elles, dont plus de la moitié ont choisi de s’adresser aux tribunaux, jugent nettement insuffisantes les dispositions actuelles sur les forages effectués près de leur source d’eau. Les municipalités souhaitent que tout forage ne puisse se faire à moins de 2 kilomètres d’une source d’eau potable alors que la limite actuelle est de 500 mètres. Elles sont toujours en attente de la ministre de l’Environnement, Isabelle Melançon, qui a promis d’y voir.

En cette fin de session pré-électorale, le ministre Moreau a procédé à un autre grand déballage en présentant un plan, doté de 6 milliards en cinq ans, pour soutenir la transition énergétique. L’objectif du gouvernement est de réduire de 40 % la consommation de pétrole, qui est principalement liée au transport, d’ici 2030.

Là encore, le gouvernement Couillard nage dans les contradictions puisque le plan prévoit une hausse de la consommation du gaz naturel de 12 % d’ici 2023. Or le gaz naturel brûlé au Québec provient de plus en plus de gisements de gaz de schiste, dont l’extraction entraîne une importante production de gaz à effet de serre. Dans la foulée, nous apprenons que la consommation de charbon et de coke bondira au Québec en raison des activités de la cimenterie McInnis en Gaspésie.

Le gouvernement Couillard polit son image verte en vue des élections. Mais il doit composer avec des éléments qui compromettent ses objectifs de réduction de GES. Entravée par les contradictions, la transition énergétique est encore bien timide. Et seule la conversion du parc automobile et du transport collectif à l’électricité apparaît comme sa planche de salut. Tout reste à faire.