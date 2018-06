Trump torpille ses meilleurs alliés

Donald Trump a qualifié de « faible et malhonnête » le premier ministre Justin Trudeau à l’issue du sommet du G7. L’expression est drôlement bien choisie. Il suffirait que le président américain tourne le miroir vers lui-même pour qu’elle soit juste.

En effet, Donald Trump n’a jamais paru aussi faible et malhonnête qu’au sommet du G7. Après avoir donné son accord à la signature d’un communiqué commun, il s’est désolidarisé des six autres leaders des principaux pays industrialisés en raillant le premier ministre Trudeau. Celui-ci aurait commis un impair en réitérant son intention de riposter à l’imposition déloyale de tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium. Le Canada ne se laissera pas intimider par les actions belliqueuses du pyromane de la Maison-Blanche. Le gouvernement Trudeau est dans son droit de riposter et de profiter de la tribune du G7 pour signifier son profond désaccord à l’égard des pratiques commerciales erratiques des États-Unis. Qu’y a-t-il de mal à profiter d’une tribune internationale, en sol canadien de surcroît, pour le clamer haut et fort et réaffirmer son intention d’imposer à son tour des sanctions ?

Ces tarifs, imposés au nom de prétendus impératifs de « sécurité nationale », n’ont aucun sens. Le Canada ne présente aucune menace pour les États-Unis. Il s’agit de son deuxième partenaire commercial en importance avec des échanges annuels évalués à près de 674 milliards en 2017. Quelque neuf millions d’emplois aux États-Unis dépendent des relations commerciales avec son voisin du nord. S’il y a une menace, elle vient des périls de guerres commerciales sur tous les fronts comme celles menées actuellement par les États-Unis.

Les explications fournies par Washington au lendemain de la volte-face de Donald Trump n’ont guère plus de cohérence que la décision d’imposer des tarifs douaniers. Le principal conseiller économique du président, Larry Kudlow, a indiqué que Donald Trump n’avait pas le choix de torpiller les efforts du G7 parce que Justin Trudeau l’a trahi, en le plaçant en position de faiblesse à deux jours du sommet nord-coréen. Du grand n’importe quoi, comme à l’habitude avec le locataire de la Maison-Blanche, dont la spécialité est de repousser toujours plus loin les limites de l’incohérence et de l’immoralité.

Depuis son élection, Donald Trump est en position de faiblesse permanente à l’échelle internationale. Sa promesse de faire passer « l’Amérique en premier » se traduit par le retour en force de politiques isolationnistes en net décalage avec la réalité moderne. L’expansion du commerce international et la signature d’accords de coopération économique ont mené à une situation d’interdépendance accrue des économies mondiales. Le protectionnisme économique, qui va souvent de pair avec le populisme politique, offre une réponse à courte vue aux problèmes réels engendrés par la mondialisation.

Les querelles commerciales entre le Canada et les États-Unis sont le symptôme d’un mal plus grand. On assiste à un travail de sape des valeurs de coopération et de la primauté du droit international, a fait remarquer le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada, Perrin Beatty. Dans une certaine mesure, Donald Trump a profité de la tribune du G7 pour affaiblir davantage les piliers de l’ordre mondial mis en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Sa suggestion de réintégrer la Russie dans le G7 témoigne de la piètre importance qu’il accorde à ces instances. Les conditions qui présidaient au moment de l’expulsion de la Russie du G8 n’ont pas changé d’un iota : elle occupe toujours la Crimée en contravention du droit international, et c’est sans parler de l’ingérence du Kremlin dans l’élection présidentielle de 2016.

En traitant mieux les régimes hostiles aux gouvernements occidentaux que ses alliés, Donald Trump envoie le message à la Russie et à la Chine qu’elles ne rencontreront aucun obstacle dans leurs ambitions de rayonnement et d’influence géostratégique. Pour le Canada et ses alliés, l’heure est à la patience. Ils doivent se rappeler que leur relation historique avec les États-Unis est plus durable que la présidence de Trump, et redoubler d’efforts dans leur défense des instances de coopération internationale.