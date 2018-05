Fiasco de la Formule E: honte à Coderre

L'ego démesuré de l’omnimaire Denis Coderre, jumelé au manque de courage de son comité exécutif, a pesé lourd dans le fiasco de la Formule E.

Le rapport rendu public lundi par le Bureau de l’inspecteur général (BIG) a confirmé avec moult détails révoltants ce que l’on savait déjà.

Le cabinet du maire Coderre pilotait le dossier de la Formule E du premier au dernier virage tortueux. L’organisme à but non lucratif (OBNL) Montréal c’est électrique n’était qu’une coquille vide dirigée par un gestionnaire fantoche, Simon Pillarella, dont l’utilité était de servir de paravent pour le promoteur Evenko, que le maire souverain avait choisi pour organiser la course.

Denis Coderre devrait avoir honte. Au contraire, il pousse le narcissisme à la limite de la perversion en reprochant à la nouvelle mairesse, Valérie Plante, d’avoir tiré un trait sur la Formule E trop vite pour qu’elle soit rentable.

Montréal c’est électrique n’avait ni l’expertise ni la légitimité pour faire la promotion de l’électrification des transports et améliorer le bilan environnemental de la métropole. Sa création résultait d’une manoeuvre grossière du cabinet du maire pour faire indirectement ce que la loi municipale ne lui permettait pas de faire directement, soit subventionner Evenko. Les leçons à tirer de ce scandale sont nombreuses.

Pour les maires : le fiasco de la Formule E invite à la modestie. Ils devraient s’abstenir de jouer aux promoteurs, un rôle dans lequel ils sont historiquement mauvais.

Pour le comité exécutif : ses membres élus sont redevables à la population, et ils doivent prendre leur rôle plus au sérieux. Dans le dossier de la Formule E, ils ont avalisé bêtement le plan du maire. Ils auraient dû exiger les avis juridiques, remplis de mises en garde, qu’on leur a cachés.

Pour le gouvernement du Québec : il doit en faire plus pour freiner l’usage des OBNL pour dépenser des fonds publics en toute opacité dans le monde municipal. Les mesures proposées dans la réforme de la loi sur l’accès à l’information sont nettement insuffisantes.

Pour le BIG : l’inspecteur Denis Gallant a du travail à faire pour élucider les liens qui unissaient l’ex-maire Coderre à Evenko, auquel l’administration a pratiquement sous-loué pour presque rien le parc Jean-Drapeau, saccagé au préalable pour satisfaire aux exigences du promoteur.

Pour la mairesse Plante : elle peut déjà resserrer les règles administratives entourant le recours aux OBNL et leur financement par la Ville de Montréal, et continuer d’exiger que la pleine lumière soit faite sur la filière Coderre-Evenko.