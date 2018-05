Venezuela: le pays en panne

Devant la pire crise sociale de l’histoire du pays, le président Nicolas Maduro a improvisé dimanche dernier une farce électorale qui l’a reporté au pouvoir et a enfoncé un peu plus le Venezuela dans l’impasse de la dictature.

On n’est pas étonné qu’avec Vladimir Poutine, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, ait été l’un des rares dirigeants de premier plan à téléphoner à Maduro pour le féliciter. Tous les trois participent d’un inquiétant mouvement international de régression antidémocratique. À ce compte, Donald Trump aurait dû lui aussi, en toute cohérence, prendre une minute pour le féliciter.

La farce électorale de dimanche a fait que M. Maduro, élu de justesse en 2013 dans la foulée du décès d’Hugo Chávez l’année précédente, l’a été de nouveau avec 68 % des voix à l’issue d’un scrutin boudé par 54 % des électeurs — boudé soit par découragement général, soit par abstention militante. Ce qui revient à dire que l’homme est sans légitimité, d’autant qu’il avait manoeuvré de manière à empêcher l’opposition gauche-droite coalisée au sein de la MUD (Table de l’unité démocratique) de présenter un candidat. Une opposition laminée dont ont été écartés les principaux dirigeants : Antonio Ladezma (en exil), Leopoldo Lopez (en résidence surveillée), Henrique Capriles (privé de ses droits civiques). Une opposition maintenant poussée à la clandestinité.

S’agissant d’écraser ce qu’il reste de libertés politiques au Venezuela, le régime aura procédé avec une belle efficacité en commençant par faire élire en 2017 une Assemblée constituante — à sa botte — qui allait dissoudre l’Assemblée nationale démocratiquement élue fin 2015 et dominée par l’opposition. Après quoi, le pouvoir s’est montré parfaitement intraitable envers les grandes manifestations populaires du printemps 2017 (qui ont fait quelque 140 morts aux mains de l’armée). Il aurait pourtant fallu, là, qu’il accepte de jeter des ponts, si ce n’est pour des raisons humanitaires, vu l’épouvantable détresse économique qui pèse sur le commun des Vénézuéliens. Il s’est obstinément refusé à le faire.

Qui sait quels gestes le gouvernement Maduro prétendra maintenant pouvoir poser pour remettre le pays d’aplomb, alors que le taux d’inflation de 13 000 % a réduit le salaire minimum mensuel à 3 $. Et que le prix payé pour une voiture il y a quelques années ne permet même plus d’acheter un pain. Et que des centaines de milliers de Vénézuéliens vont trouver refuge en Colombie et au Brésil. L’économie vénézuélienne était, bien avant l’arrivée de Chávez, déjà fort mal développée pour cause de surdépendance à la manne pétrolière. Or, 19 ans de régime « bolivarien » ont rendu cette économie encore plus dysfonctionnelle.

Pour l’heure, le régime cède à l’armée une part croissante de l’économie nationale. Comme à Cuba. Vladimir Padrino Lopez, ministre de la Défense, est devenu l’homme de confiance de Maduro, dont le gouvernement est de plus en plus peuplé de militaires. Aujourd’hui, l’armée contrôle l’importation d’aliments, possède une banque et une chaîne de télévision et a dorénavant accès à l’industrie de l’extraction minière et pétrolière. Scénariser une situation où l’armée lâcherait le régime est donc pour le moment irréaliste.

Comment éviter de voir le pays sombrer dans la dictature ? L’opposant Leopoldo Lopez veut croire que la situation est désespérante sans être désespérée. La rue ne peut pas avoir dit son dernier mot. L’établissement d’un dialogue politique constructif au Venezuela passe ensuite par une mobilisation des acteurs régionaux plus dynamique qu’elle ne l’a été jusqu’à maintenant. Il faudrait que les États-Unis aient enfin l’intelligence diplomatique de tenter des rapprochements avec Caracas. Ce qui serait dans leur intérêt, comme cela aurait l’utilité d’endiguer les influences russes et chinoises.