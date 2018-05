Restauration des sites miniers: responsabilité publique, irresponsabilité privée

La restauration des sites miniers abandonnés coûte cher. De plus en plus cher quand le gouvernement prend la mesure des séquelles environnementales que cette industrie a causées impunément pendant des décennies et du nombre de ces mines taries que les entreprises ont laissées à la charge de la collectivité.

Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) consacrera en 2018-2019 près de 90 millions à la restauration des sites miniers abandonnés par leurs propriétaires, nous apprenait Le Devoir. Il s’agit d’une somme équivalant à la presque totalité des redevances annuelles que versent les sociétés d’exploitation minière.

En tout, l’État devra pallier l’esquive de compagnies minières dissoutes ou insolvables pour un montant de 745 millions, auquel pourraient s’ajouter 455 millions associés à des entreprises qui pourraient être incapables de remplir leurs obligations financières.

Ce débours de 90 millions correspond à sept fois ce que le MERN a dépensé en moyenne bon an, mal an au cours des dix dernières années. Or il semble que ce soit nettement insuffisant pour que le gouvernement Couillard remplisse son engagement de réduire, d’ici 2022, de 80 % le passif environnemental de l’industrie minière.

Et encore faut-il que le MERN passe de la parole aux actes. L’an dernier, le ministère n’a dépensé qu’une petite fraction de la somme annoncée. Un minimum de constance est d’autant plus souhaitable que certains sites présentent des risques environnementaux élevés.

La restauration des 459 sites miniers abandonnés est un bel exemple du concept de la privatisation des profits et de la socialisation des coûts que la gauche dénonce. Heureusement, la nouvelle Loi sur les mines, adoptée sous le gouvernement Marois et que les libéraux n’ont pas répudiée, force les minières à constituer, dans les premières années d’exploitation, un fonds pour couvrir la restauration de leurs sites.

L’industrie minière représente entre 1 % et 2 % du produit intérieur brut du Québec, ce qui n’est pas négligeable — les salaires qu’elle commande sont élevés et ses produits sont destinés pour l’essentiel à l’exportation. Mais ce n’est pas non plus le secteur porteur qu’elle a déjà représenté. Avant d’engager des fonds publics pour la subventionner ou pour la construction d’infrastructures coûteuses à son seul profit ou presque, le gouvernement doit véritablement faire une analyse conséquente des coûts-bénéfices, y compris sur le plan environnemental. Après tout, nous sommes au XXIe siècle.