Nucléaire iranien: rupture insensée

La décision de Donald Trump de « déchirer » l’accord sur le nucléaire iranien est une tragique erreur : elle va attiser le feu des multiples conflits qui embrase la région et conforter les durs qui tiennent le pouvoir en Iran.

L'accord international de Vienne sur le nucléaire iranien, conclu en 2015, n’est pas parfait, soit, mais s’en retirer sera tout sauf utile à l’apaisement des guerres croisées qui agitent le monde musulman. Donald Trump est trop belliqueux pour le comprendre, lui qui prône depuis son arrivée à la Maison-Blanche le retour à la vaine stratégie de l’endiguement appliquée contre Téhéran dans la foulée de la révolution de 1979.

Tout à son obsession d’effacer l’héritage de Barack Obama, il a dénoncé le Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pour deux raisons principales : d’abord parce qu’il a une durée limitée, ce qui permettrait donc à l’Iran, dit-il, de relancer dès 2025 son programme nucléaire à des fins militaires. Ensuite parce que l’accord laisse Téhéran tout à fait libre de poursuivre le développement de son programme balistique, l’autorisant à mettre au point des missiles capables de transporter d’éventuelles ogives nucléaires.

Ces failles existent en effet. Sauf que le président américain omet de dire que le JCPOA permet aux inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) de surveiller pendant vingt ans les centrifugeuses utilisées dans l’enrichissement de l’uranium et pendant vingt-cinq ans la production de concentré d’uranium. Et qu’à ce jour, tous les rapports de vérification montrent que l’Iran respecte les termes de l’accord, donc que la théocratie iranienne, si divisée soit-elle, ne fait pas preuve de la mauvaise foi dont l’accuse M. Trump. Quant au programme balistique, rien n’excluait que des sanctions additionnelles puissent être appliquées en marge de l’accord international, ainsi que l’ont en vain fait valoir Paris et Berlin.

M. Trump surfe sur l’idée que ses pressions sur la Corée du Nord ont forcé le dictateur Kim Jong-un à s’asseoir à la table des négociations et que la même stratégie va-t-en-guerre pourra faire plier Téhéran. Rien, pourtant, n’a encore été négocié avec M. Kim, si ce n’est le lieu de leur prochain sommet.

Si, du reste, il y a mauvaise foi, il y a lieu de penser qu’elle est américaine. Le président peut bien déchirer sa chemise autour des « milliards de dollars » que ce « deal désastreux » pour les États-Unis a permis à Téhéran de récupérer, il reste que des sanctions américaines sont encore en vigueur et que, la Maison-Blanche mettant partout des bâtons dans les roues au désenclavement international de l’Iran, le pays est loin depuis trois ans d’avoir vécu la relance espérée des investissements étrangers.

L’erreur est grande à plusieurs titres : M. Trump se trouve à rompre avec une démarche multilatérale qui, bien que fragile et incertaine, favorisait le dialogue ; il se soumet sans nuance à la logique d’affrontement de l’Arabie saoudite et du premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou et, ce faisant, invite l’escalade militaire à prendre de l’ampleur à l’échelle régionale, y compris sur le plan nucléaire ; et il nuit au président « modéré » Hassan Rohani face à la lutte de pouvoirs que lui livrent les durs du régime.

En réaction, le président Rohani a dit vouloir maintenir le dialogue avec les Européens, les Chinois et les Russes. Ce qui est heureux. De fait, il est dans l’intérêt du président Rohani que le JCPOA survive en dépit du rétablissement des sanctions américaines. Il en va de sa légitimité, lui qui, réélu en 2016, a promis par cet accord d’améliorer le sort du commun des Iraniens. Or cette embellie est loin de s’être produite. Car, au-delà de la bêtise de M. Trump, les Iraniens paient aussi le prix des décisions d’une théocratie qui, au fond, préfère les aventures militaires (en Syrie, au Yémen, en Irak…) et son rayonnement idéologique à l’amélioration de la qualité de vie de ses citoyens.