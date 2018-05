Les angles morts de la refonte de la loi électorale

Pressé par le directeur général des élections (DGE) par intérim, le gouvernement Trudeau a enfin accouché de sa refonte de la loi électorale. Le projet de loi présenté lundi est ambitieux, vise large et corrige les travers de la loi conservatrice adoptée en 2014. Il n’est toutefois pas sans défauts, en particulier en ce qui a trait à la protection de la vie privée et au contrôle des dépenses des partis.

Il était temps, a dû se dire le DGE par intérim Stéphane Perrault. Encore récemment, il craignait que le temps lui manque pour mettre en oeuvre une nouvelle loi électorale à temps pour le scrutin de 2019. Un premier projet de loi nettement plus modeste, le C-33, traînait au feuilleton depuis octobre 2016, mais rien n’avait bougé depuis.

Le projet de loi C-76 reprend les dispositions de C-33, mais va nettement plus loin. Les élections étant maintenant à date fixe, on veut éviter une orgie de dépenses partisanes avant l’émission des brefs. Durant une année électorale, les dépenses des partis et des tiers seront limitées entre le 30 juin et le jour de l’émission des brefs. Durant la campagne, leurs dépenses seront aussi plafonnées. Et plus question de revivre le marathon de 2015. La campagne ne pourra durer qu’entre 37 et 50 jours.

On propose des mesures pour faciliter l’accessibilité des personnes ayant une déficience et pour encourager les candidats ayant des enfants ou prenant soin d’un proche handicapé ou malade. Les frais encourus à ces fins n’affecteront pas leur plafond de dépenses électorales et 90 % de ces dépenses seront remboursées.

La liste des améliorations est longue : meilleur encadrement de la participation des tiers, allongement de l’horaire du vote par anticipation, plus de pouvoirs pour le commissaire aux élections, interdiction faite aux entités étrangères de tenter d’influencer une élection et de leur vendre de l’espace publicitaire. Les messages mensongers visant un parti ou un candidat seront passibles de sanctions. Et ça continue.

Bref, un beau ménage. Sauf que le gouvernement qui se vante d’avoir repris 85 % des recommandations du DGE en a écarté de très importantes. Deux en particulier qui auraient servi les citoyens plutôt que les partis. Malheureusement, les intérêts de ces derniers ont prévalu.

Contrairement aux candidats, les partis n’ont pas à fournir de reçus, mais seulement un rapport financier pour obtenir le remboursement de leurs dépenses électorales. Le DGE déplore cette situation depuis longtemps, d’autant plus que cela complique sa tâche, mais les partis ont toujours résisté et le gouvernement a fait de même.

En matière de protection de la vie privée, on a opté pour la poudre aux yeux. À l’avenir, pour être enregistré et le rester, un parti devra se doter d’une politique de protection des renseignements personnels, la mettre en ligne et nommer une personne responsable de répondre aux questions. Mais il n’y aura personne pour vérifier s’ils respectent leur politique, aucune sanction s’ils y contreviennent, aucun recours pour les citoyens. Le commissaire à la vie privée recommandait encore récemment qu’en ce domaine, les partis soient soumis à la même loi que le secteur privé, mais les partis, accros à ces données, n’y sont pas chauds. Le gouvernement s’est donc contenté d’ériger un paravent pour sauver les apparences.

Ce projet sera-t-il adopté à temps pour permettre au DGE de la mettre en oeuvre pour octobre 2019 ? Difficile à dire puisque personne ne peut prédire le temps que prendra le Parlement. Son étude ne doit pas être escamotée pour autant car il en va des rouages de notre démocratie. On aimerait qu’elle soit l’occasion de corriger les angles morts laissés par le gouvernement au seul profit des partis. Mais ces derniers en auront-ils le courage ?