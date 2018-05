Une voix de plus pour taxer le commerce en ligne

Le Québec, le NPD, le milieu culturel, des syndicats, des entreprises comme Québecor et Simons ne cessent de le demander. Les géants étrangers du commerce en ligne, qui offrent des services ou des biens tangibles ou intangibles, doivent prélever les mêmes taxes de vente que leurs concurrents canadiens.

Le premier ministre Justin Trudeau a toujours rejeté l’idée de taxer les Netflix de ce monde, mais, lors du dernier budget, le ministre des Finances, Bill Morneau, a dit étudier la question avec nos partenaires du G7, du G20, de l’OCDE… Ce n’est donc pas demain la veille qu’on verra Ottawa agir. À moins que…

À moins que des voix libérales fassent pencher la balance. Or, la semaine dernière, le comité permanent du commerce international a publié un rapport dans lequel il recommande la mise en place d’un régime fiscal équitable pour le commerce en ligne. Majoritaires, les libéraux étaient unanimes à ce sujet.

Et ce n’est pas pour rien. Les audiences tenues l’automne dernier les ont mis face à une réalité que les tenants de la taxation des géants étrangers ressassent depuis des mois. Entre acheter un livre électronique auprès d’un fournisseur étranger qui ne prélève pas la TPS ou l’acquérir auprès de la librairie du coin qui facture la TPS, bien des consommateurs choisiront le moins cher. Et ce seront presque toujours les entreprises canadiennes qui écoperont.

Le comité recommande donc qu’on mette fin à l’iniquité actuelle, que les entreprises étrangères soient tenues de prélever les taxes de vente et qu’on en vienne, en collaboration avec d’autres pays, à imposer les profits là où les produits sont consommés.

Faire du commerce en ligne est devenu un incontournable pour les entreprises. Selon le dernier rapport des Nations unies sur le sujet cité par le comité, les transactions de commerce électronique de détail atteignaient 48 milliards de dollars américains au Canada en 2014. Elles n’ont fait que croître depuis.

Comme le dit le comité, « la capacité [des] entreprises d’intégrer le commerce électronique dans leurs activités commerciales, et de soutenir la concurrence des autres entreprises canadiennes et étrangères qui vendent leurs produits et services en ligne, dépend en partie des politiques publiques du gouvernement fédéral ».

Il lui revient donc d’agir. L’ironie veut que ce soit les membres conservateurs du comité qui enjoignent maintenant à M. Trudeau de respecter sa promesse de ne pas taxer Netflix. Ses propres députés l’invitent en revanche à y renoncer. Et dans le fond, ce serait respecter une autre de ses promesses, celle d’adopter des politiques fondées sur les faits. Et les faits, dans ce dossier, sont éloquents.