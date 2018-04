Une ouverture d’apparat pour les demandeurs d'asile

Ottawa doit donner suite rapidement à l’appel du Québec dans le dossier des demandeurs d’asile. Il en va non seulement de la capacité d’accueil du Québec, mais surtout du sort qui attend ces migrants et même des conséquences sur la vie politique québécoise à quelques mois des élections.

Au rythme où vont les choses, le Canada de Justin Trudeau poussera des centaines, sinon des milliers de migrants à vivre dans la clandestinité faute d’avoir obtenu le précieux statut de réfugié.

Depuis un an, près de 30 000 personnes sont passées par le fameux chemin Roxham, en Montérégie. La plupart des arrivants des dernières semaines semblent venus du Nigeria en passant par les États-Unis, sans qu’on sache qui leur a fait connaître l’existence de ce portail magique où des policiers vous aident à porter vos bagages au lieu de vous matraquer.

Pourtant, il y a loin de la coupe aux lèvres. Selon la loi canadienne, il ne devrait pas s’écouler plus de 60 jours entre le moment où un requérant est intercepté et celui où il est entendu par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Or, l’arriéré dépasse 30 000 cas à l’heure actuelle. Cela signifie que les demandeurs de 2017 pourraient ne pas être entendus avant deux ans, sans compter les délais d’appel en cas de refus.

Dans son dernier budget, Ottawa a ajouté 173 millions pour la sécurité aux frontières et le traitement des demandes. Ce qui a suffi pour faire dire au ministre de l’Immigration Ahmed Hussen qu’« on en fait déjà beaucoup ». Beaucoup, peut-être, mais certainement pas assez.

De son côté, Québec demande à Ottawa de lui rembourser 148 millions puisqu’il s’agit d’un dossier de compétence fédérale exclusive. Et compte tenu du fait que la moitié de tous les demandeurs d’asile arrivent par le Québec, le gouvernement Couillard souhaite qu’Ottawa répartisse les cas de façon plus équitable entre les provinces.

Ottawa tient à respecter ses engagements internationaux, et c’est bien qu’il en soit ainsi. Mais l’entrée irrégulière de centaines de migrants par le chemin Roxham ne pourra pas se poursuivre indéfiniment si les citoyens ont l’impression que le gouvernement Trudeau a perdu le contrôle.

Des quelques dizaines de milliers de demandeurs d’asile, la moitié au moins verront le statut leur être refusé après une attente de deux à trois ans. Années pendant lesquelles ils auront reconstruit leur vie. Tous n’accepteront pas cette décision et certains choisiront la clandestinité. Phénomène pour le moins prévisible qui provoquera des pleurs et des grincements de dents chez les victimes, certes, mais aussi parmi les citoyens canadiens.

Il n’y a pas qu’au Québec que les gens sont sensibles aux questions d’immigration. La plupart des pays asiatiques y sont réfractaires, pour ne pas dire fermés. En Europe, le phénomène des migrants a enflammé les dernières campagnes électorales au point de favoriser partout la montée de l’extrême droite. Quant aux États-Unis…

Le Canada ne fait pas exception, et on aurait tort de minimiser le sentiment d’insécurité qui affecte l’électeur moyen. Ce qui explique les sorties récentes des ministres du gouvernement Couillard, menacés sur leur droite par la CAQ à quelques mois des élections.

Contrairement au rêve exprimé par des organisations militantes, le Canada n’est pas un pays sans frontières. Il serait cependant malheureux que des milliers de demandeurs du statut de réfugié en soient réduits un jour au statut de sans-papiers à cause de l’inefficacité d’un gouvernement fédéral d’apparat.