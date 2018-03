Projet de loi 176 sur les normes du travail: iniquité et tarte aux pommes

Permettre aux salariés de passer plus de temps avec leurs familles. C’est le thème à saveur électorale qu’a voulu exploiter le gouvernement Couillard avec le dépôt du projet de loi 176 qui modifie les normes de travail. Parmi les mesures qui touchent les congés et les vacances se retrouve l’enjeu des disparités de traitement selon la date d’embauche, ce qui vise les régimes de retraite. Ainsi persiste l’iniquité des « clauses orphelin ».

Le projet de loi 176 a quelque chose de la tarte aux pommes avec ses nouveaux jours de congé — pour la plupart non rémunérés — et cette troisième semaine de vacances consentie après trois ans de service plutôt que cinq ans. Mais en ce qui a trait au traitement inéquitable réservé aux plus jeunes employés, on repassera.

En décembre, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité pour une motion, présentée par Gabriel Nadeau-Dubois, demandant au gouvernement qu’il dépose un projet de loi afin d’interdire les disparités de traitement selon la date d’embauche. La ministre responsable du Travail, Dominique Vien, qui a présenté le projet de loi 176 mardi, a voté pour la motion, tout comme les ministres « économiques » que sont Carlos Leitão, aux Finances, et Dominique Anglade, à l’Économie, à la Science et à l’Innovation.

Rappelons que l’année précédente, la Commission Jeunesse du Parti libéral du Québec avait fait front commun avec la FTQ — une fois n’est pas coutume — et Force Jeunesse pour exiger l’élimination de cette discrimination. Concrètement, les employés nouvellement embauchés, souvent plus jeunes, ne peuvent obtenir le même régime de retraite que les employés plus anciens, soit un régime à prestations déterminées dont les versements à la retraite sont garantis ; ils doivent se contenter d’un régime à cotisations déterminées, dont la hauteur des rentes n’est pas garantie.

Contrairement à la volonté des élus, le projet de loi 176 maintient les deux régimes s’ils coexistent au sein d’une entreprise. Tout ce qu’il interdit, c’est l’ajout d’une nouvelle disparité de traitement.

Au Conseil du patronat du Québec (CPQ), on soutient que les jeunes salariés peuvent tirer un avantage d’un régime à cotisations déterminées : les sommes, versées par l’employeur, leur sont totalement acquises lorsqu’ils quittent l’entreprise. De nos jours, rares sont les jeunes qui passeront toute leur vie au service du même employeur, fait-on valoir. En dépit de cet avantage, la réalité, c’est que les entreprises ne veulent plus assumer le coût et le risque financier — fluctuations des marchés et accroissement de l’espérance de vie — des régimes à prestations déterminées. Le patronat ne peut toutefois nier que ce risque financier auquel les entreprises refusent de s’exposer est transféré à l’individu.

Du côté syndical, on souligne que les régimes de retraite à prestations déterminées au Québec sont aujourd’hui bien capitalisés. Les nouvelles règles du jeu, adoptées en 2016 sous l’égide du ministre du Travail Sam Hamad et approuvées tant par les syndicats que par le patronat, ont fait leurs preuves. Aussi, le gouvernement libéral aurait dû interdire les disparités de traitement et laisser les parties négocier de nouvelles conditions.

De fait, le gouvernement Couillard a choisi le parti du patronat et des multinationales qui refusaient de se plier à des règles différentes au Québec qu’ailleurs dans le reste du Canada ou dans le monde. L’équité, tout comme la cohérence, est passée au second plan. L’étude du projet de loi 176 ne manquera pas de mettre les élus devant leurs contradictions.

