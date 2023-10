L’effondrement du Karabakh

L’effondrement du Haut-Karabakh arménien est époustouflant dans sa soudaineté, dans son caractère total et immédiat. En huit jours à peine, 85 % de la population de l’enclave arménienne du Caucase (125 000 personnes) avait déjà, en date du 1er octobre, vidé la place. On peut imaginer que, dans quelques jours, il ne restera plus personne ou presque.

Déjà circulent des images hallucinantes de Stepanakert, qui comptait 55 000 habitants, devenue ville fantôme. Les autorités locales, ou ce qu’il en reste, ont annoncé l’autodissolution du Haut-Karabakh, officiellement en date du 1er janvier 2024 — mais immédiate dans les faits.

On assiste aujourd’hui, en accéléré, à une épuration ethnique totale presque sans effusion de sang (pour l’épisode actuel, car cette guerre intermittente a par ailleurs connu des pointes sanglantes — plus de 6000 morts entre septembre et novembre 2020).

Les autorités de l’Azerbaïdjan ont assuré que les Arméniens pouvaient rester dans l’enclave, qu’il ne leur serait fait aucun mal… Mais ces « assurances » de Bakou sont prises pour une mauvaise blague, et la population du Karabakh ne s’y est pas trompée. Depuis une semaine, elle vote avec ses pieds — et avec ses voitures en enfilade, sur le corridor de Latchine, vers l’Arménie adjacente. Un véritable sauve-qui-peut général.

C’est peu dire que les Arméniens craignent les exactions et les actes de vengeance des Azerbaïdjanais (ou Azéris, s’il s’agit de l’ethnie) qui, dans le langage populaire arménien, sont des « Turcs » comme les autres — c’est-à-dire « des loups qui mangent nos enfants ».

On répète aujourd’hui les histoires de pogroms et d’épurations ethniques qui peuplent la mémoire arménienne. Pas seulement le grand génocide de 1915 ; des pogroms ont aussi eu lieu dans les années 1980 (Soumgaït, février 1988), alors que l’URSS agonisait.

Témoignage saisissant paru hier dans Le Figaro : celui du blogueur azerbaïdjanais Mahammad Mirzali, torturé dans son pays pour avoir dénoncé la corruption du dictateur Ilham Aliev avant de se réfugier en France en 2016, où il vit sous protection policière.

Selon lui, « la haine contre les Arméniens a atteint son paroxysme dans mon pays ». Sur les chaînes Telegram souvent étatiques, « les participants à la guerre se vantent sans vergogne de couper des têtes, de pratiquer des châtiments corporels aux soldats ou aux civils arméniens ».

« Déjà, en 2020, de nombreux soldats azéris étaient revenus avec un doigt, ou plus souvent une oreille d’Arménien, comme un trophée. […] Parfois, ces atrocités se font au nom de l’islam. […] On voit dans certaines vidéos des soldats azerbaïdjanais décapiter des civils ou des soldats arméniens au cri de “Allahu Akbar”. »

La portée géopolitique et historique de ce renversement est considérable.

Sur le plan historique et culturel, et sans tenir compte des souverainetés qui se sont succédé sur ce territoire (accordé à l’Azerbaïdjan par Staline, se fondant sur la continuité territoriale, mais non sur la réalité linguistico-culturelle du terrain), le Haut-Karabakh a eu un peuplement arménien continu depuis l’aube de la chrétienté.

Dans cette enclave montagneuse de 4000 kilomètres carrés, cette population est majoritaire depuis des siècles… Elle a même été, au XXe siècle, ultra-majoritaire. À la fin de l’ère soviétique, elle représentait quelque 75 % du total. Il y a eu, oui, une sorte d’épuration ethnique dans l’autre sens après la victoire des Arméniens en 1994, lorsque ce pourcentage est monté jusqu’à 99 % après la fuite des Azéris.

L’opération militaire de Bakou fait retomber, ces jours-ci, la présence arménienne à virtuellement zéro. C’est donc à une éradication historique sans précédent que l’on assiste aujourd’hui : pour la première fois en deux millénaires, il n’y aura plus d’Arméniens dans le Haut-Karabakh !

Derrière l’Azerbaïdjan et ses revendications (au demeurant légales ; le Haut-Karabakh n’avait jamais été reconnu à l’international), il y a la Turquie et ses désirs d’hégémonie régionale.

L’Azerbaïdjan, puissance gazière, est un allié d’Ankara : ces dernières années, l’appui politique, diplomatique et militaire d’Ankara à Bakou a été tonitruant, militant, intransigeant. La puissance gazière a fourni l’argent, le parrain régional a fourni la logistique — notamment, les fameux drones turcs.

Dans la guerre de 1988-1994, les guerriers arméniens avaient humilié l’Azerbaïdjan. Aujourd’hui, Ilham Aliev et son mentor Recep Tayyip Erdogan peuvent savourer leur vengeance.

Un pays semble s’être fait tout petit dans cet épisode : la Russie, dont les 2000 « observateurs » sur le terrain n’ont eu aucune influence. Mélange d’indifférence face au sort des Arméniens abandonnés et qui portent leur regard désespéré vers l’Occident… mais aussi d’impuissance.

La Russie n’a plus l’influence qu’elle avait dans la région. Affaiblie par sa guerre en Ukraine — qui a réduit sa capacité de manoeuvre partout ailleurs —, elle connaît une perte de prestige et d’influence très marquée, notamment en Asie centrale, dans l’ex-espace soviétique.

À suivre aussi : l’onde de choc en Arménie même. L’affaire du Karabakh a séparé, à Erevan, ceux qui voulaient intervenir et ceux qui ne le voulaient pas, dont le premier ministre Pachinian, critiqué pour s’être complètement tenu à l’écart ces dernières semaines.

Et puis… est-ce que les appétits de l’Azerbaïdjan, avec la Turquie derrière, vont être fouettés ? Est-ce qu’ils ne vont pas maintenant tourner leurs yeux vers l’Arménie proprement dite ?

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.