Comment voyager avec un saumon (en 2023)

Umberto Eco était sémiologue, romancier et… un grand voyageur. Il a pris l’avion une multitude de fois. Et il a décrit il y a trente ans déjà l’absurdité de son expérience aérienne dans une chronique satirique intitulée Comment voyager avec un saumon. Un état de la situation qui ne s’est pas beaucoup amélioré depuis…

Eco notait en 1992, à l’aide d’exemples simples, certaines absurdités de l’aviation commerciale. Par exemple : pourquoi sert-on du vin ou du café dans un gobelet de forme conique inversée qui le prédispose à se renverser dès la moindre turbulence ?

Ce n’était évidemment que la pointe de l’Airbus… et si Umberto Eco était encore parmi nous pour refaire l’exercice, il écrirait peut-être ceci.

L’aéroport

Cela commence par une visite hors du temps. Littéralement. Car il n’y a qu’au stationnement de l’aéroport Trudeau que quatre journées ne durent que 48 heures et 1 minute. Faites le test : garez-vous à Dorval-Trudeau à minuit moins une et découvrez comment un tarif de 30 $ par jour peut donner une facture de 120 $ deux jours et une minute plus tard.

La maîtrise des maths n’apparaît pourtant pas comme le point fort d’un aéroport où la navette est incapable de visiter les onze stationnements dans le bon ordre. Les stationnements P7-P8-P9 ? Non, l’ordre est P8-P9-P7, avec P6 en option (c’est plus rapide que le circuit P5-P6, même dans le désordre).

Parlant d’autobus, l’attrait d’aller à Trudeau en voiture est l’absence d’autre mode de transport direct. La ligne d’autobus 747 qui part de la gare Berri est souvent pleine à craquer avant même d’avoir visité les hôtels du centre-ville. Les touristes qui ont de la monnaie plein les poches n’ont aucune idée qu’il faut acheter au préalable une carte OPUS au guichet d’une station de métro avoisinante… et ce n’est pas le chauffeur qui va les dépanner. Il ne peut pas.

Sortir de l’aéroport au retour d’un vol transfrontalier n’est pas mieux. Sauf erreur, aucun autre aéroport international n’a besoin d’une application mobile, d’une borne informatique, d’un agent des douanes, puis d’un second agent des douanes pour vérifier le boulot de l’autre, pour laisser les gens rentrer au pays.

L’hiver, les vitres givrées des autobus et des navettes rendent impossible le simple fait de trouver d’un simple coup d’oeil sa voiture ou son hôtel. Bienvenue à Montréal.

L’avion

Le président de United Airlines refuse de voyager en classe économique. Sa raison : les sièges y sont trop étroits et l’espace pour les jambes trop petit. Cela coupe la circulation sanguine dans les membres inférieurs. S’adressant à ceux qu’il considère peut-être comme un autre genre de membres inférieurs, il recommande aux gens en classe économique d’obtenir l’autorisation de la personne derrière eux avant d’abaisser leur dossier.

C’est plus poli.

Pendant ce temps, les lignes aériennes nord-américaines ont retranché en 20 ans 10 centimètres d’espace entre chaque rangée de sièges. Les appuie-coudes sont aussi plus étroits. Le résultat : on entasse plus de gens à l’arrière.

En plus, on n’est pas tenus de les nourrir gratuitement sur les vols intérieurs. Notez qu’un vol Toronto-Hawaï, qui dure 14 heures, est intérieur. Pour Air Canada, Hawaï est située en Amérique du Nord.

Il y a bien sûr les sièges réservés aux voyageurs d’affaires, une sorte de purgatoire entre la classe économique et la première classe. Ceux-là sont situés près des sorties d’urgence.

Ce sont souvent des agences qui achètent les billets de ces voyageurs. Les lignes aériennes, rusées, ont donc créé depuis la fin de la pandémie des catégories de billets plus abordables pour satisfaire ces agences. Les voyageurs ? Ils sont moins satisfaits : on leur enlève l’option de sélectionner leur siège, ou de changer carrément de vol, même si cela libère de l’espace dans un avion plein à craquer au profit d’un autre vol où on trouve plusieurs sièges vide

Les bagages

Au cours des années 2000, une étude comparative a démontré qu’un embarquement par zones était le moyen le plus rapide de charger un avion. Chaque zone est constituée de sièges répartis un peu partout dans l’avion. Les lignes aériennes nord-américaines ont donc adopté l’embarquement par zones… en procédant de l’avant vers l’arrière de l’aéronef.

22% Il s’agit du pourcentage des vols commerciaux en Amérique du Nord qui ont connu des retards cette année.

Les derniers embarqués sont donc assis tout au fond. Une fois à bord, ils comprennent qu’il n’y a plus de place pour leurs sacs dans les rangements supérieurs, vu qu’on a aussi réduit leurs dimensions dans les avions plus modernes. Ils doivent revenir à l’avant pour transférer leur bagage en soute. Cela coûte des sous. Cela prend du temps.

À ce jour cette année, 22 % des vols commerciaux en Amérique du Nord ont connu des retards. Une proportion qui était de 17 % en 2018. La raison évoquée : le prédécollage est plus long.

On se demande pourquoi.

Internet

Dans l’avion, les voyageurs peuvent au moins se consoler en se connectant au réseau wifi pour travailler à distance. Internet est rendu fréquent à bord des vols commerciaux. Sauf quand l’avion est un Boeing 737 Max 8, pour une raison qui nous échappe encore (Boeing le qualifiait lors de son inauguration d’avion le plus high-tech jamais fabriqué).

Internet à 30 000 pieds d’altitude est agréable, mais assez aléatoire. La connexion flanche souvent au point d’être inutilisable. La solution ? Demander un remboursement au soutien technique.

Comment contacter le soutien technique, vous demandez-vous ? Mais, par Internet, évidemment ! Il suffit de vous connecter : il y a du wifi à bord.

Et, apparemment, beaucoup de poissons.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.