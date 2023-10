Tout roule?

Si vous êtes, à vos heures, le moindrement mécanicien, il y a fort à parier que vous avez déjà mis les pieds chez GBS. À Sherbrooke, rue Wellington, l’enseigne locale de cette chaîne qui fait le bonheur des bricoleurs se consacre depuis toujours à la vente de roulements à billes. GBS est l’abréviation de General Bearing Service. Pour tout un monde, GBS signifie aussi le « gros bon sens ». Lorsque se fait sentir le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond, le GBS est toujours appelé à la rescousse.

Les roulements à billes constituent une invention prodigieuse. À la Renaissance, Léonard de Vinci en avait esquissé le schéma. Ils ne seront réalisés et brevetés qu’à la fin du XVIIIe siècle. À compter du début du XXe siècle, ils devinrent assez solides pour que le monde industriel ne puisse se passer de leur usage.

Avec les roulements à billes, l’effort nécessaire pour engendrer un mouvement est diminué de mille fois. Autrement dit, les billes d’acier permettent de démultiplier le rendement obtenu par la même énergie. À condition que les cuvettes soient bien ajustées et graissées, il est par exemple possible de filer plus de laine en une heure sur un métier monté sur des roulements qu’auparavant en une semaine dans un atelier. Les roulements à billes permettent aussi bien au vélo qu’à l’auto de rouler en dépensant moins d’énergie. Ils ont permis les grandes turbines tout comme les pompes des piscines. Autrement dit, l’usage des roulements à billes marque une rupture avec un monde ancien. Tout, soudain, peut aller plus vite et plus loin. La banlieue éloignée autant que les voyages annualisés sont des conséquences directes des roulements à billes.

Dans la foulée de l’annonce de l’implantation au Québec d’une méga-usine de batteries de la compagnie suédoise Northvolt, les ministres Pierre Fitzgibbon et François-Philippe Champagne ont répété sur tous les tons, dans leur volonté de convaincre chaque salon, que nous entrons dans une ère nouvelle. Nous en sommes désormais, à les entendre, à fabriquer un monde différent parce que nous subventionnons la production, à coups de milliards, non seulement de batteries vertes, mais aussi d’acier vert, d’aluminium vert et que sais-je encore de supposément vert, pour ce que le mot vert peut bien vouloir dire dans des affaires pareilles.

Une immense usine de batteries, plantée en un lieu où l’on fabriquait jadis des explosifs, va sauver le monde de l’implosion, nous a-t-on répété ces jours derniers. Cet emballement pour la poursuite d’un modèle économique expansif, peint en vert, tient en bonne partie au fait que nos dirigeants portent des lunettes roses. Et ils nous invitent, comme de raison, à voir le monde par le filtre de leur petite lorgnette.

Tout ce beau monde se prend ainsi à rêver d’une expansion renouvelée de la croissance économique qui serait capable d’engendrer une solution quasi magique aux problèmes créés par cette même croissance. Ainsi, lorsque la première ministre de l’Alberta, la conservatrice Danielle Smith,se voit reprocher l’augmentation des gaz à effet de serre dans sa province, elle évoque des technologies à venir pour résoudre un problème qu’elle sait nourrir. Qu’importe la réalité : chacun tient pour vrai le fait que, sur la route de l’expansion économique, nous croiserons bien un jour des solutions à nos dérapages.

Nos gouvernements se donnent joyeusement l’illusion de pouvoir continuer la course au développement à peu près comme avant. Ce n’est pas étonnant que les nationalistes conservateurs de François Legault en soient sans cesse à rappeler la grandeur des grands projets hydroélectriques amorcés dans les années 1960 et concrétisés dans les années 1970. Cet ancien modèle de développement est sans cesse remis en avant comme une avancée à imiter. Sur cette lancée du tout-à-l’économie, le premier ministre Legault en profite pour annoncer qu’il sera à nouveau candidat dans l’au-delà de ses deux mandats, ravi de l’attention reportée sur lui ces jours-ci.

« Tout roule comme sur du ball-bearing allemand » : cette expression de garage indiquait jadis que tout allait bien. Un ancien pupitreur du Devoir, Pierre Beaulieu, célèbre parmi les journalistes pour son sens de l’humour, avait réinvesti cette expression avec ironie pour assurer, à l’heure de la tombée, que tout était maîtrisé.

Quand tout roule, croient les mécaniciens du présent, c’est que le gros bon sens (GBS) graisse la réalité pour en assurer l’avancée sans soubresaut. Ce principe du GBS vient d’être investi de manière décomplexée par les conservateurs canadiens jusqu’à atteindre, sans gêne aucune, le sommet du ridicule.

Le GBS est ainsi devenu le prêt-à-porter de la pensée. Thème électoral pour l’élection qui vient, il prétend tout dire en ne disant strictement rien.

L’enjeu est de faire de cette idée du GBS une opinion dominante. Et une opinion dominante suppose qu’il y ait des opinions dominées. Comme par hasard, l’adéquation entre le GBS et l’idéologie conservatrice est tenue désormais comme allant de soi.

Selon ces ornières idéologiques, sans vérifier ses arrières, tout apparaît comme des évidences que l’on ne se donnera surtout pas la peine de remettre en question. Même la bêtise épaisse peut ainsi se confondre avec le bon sens. Aussi y a-t-il une extraordinaire forme de condescendance populiste à faire du mépris de la pensée un slogan électoraliste déguisé en jugement éclairé.

Tout cela révèle à quel point le programme du conservatisme canadien, celui pour lequel François Legault invitait à voter lors de la dernière campagne fédérale, est après tout fort simple, pour ne pas dire simpliste.

Voyez-vous, le mal, c’est la solidarité. La sottise, le fait de réfléchir à ce qu’on fait. La liberté, le droit suprême d’être laissé à soi-même.

En somme, c’est toujours gros. Très gros. Mais ça n’a guère de bon sens. Va-t-on donner aussi un feu vert à pareille affaire ?

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.