La violence en images

En des temps aussi brutaux que les nôtres, on a tendance à se tourner vers l’actualité pour tenter d’affronter, et peut-être de mieux comprendre, la violente réalité qui nous entoure. Dans une certaine mesure, les images du journalisme satisfont notre envie de nous rapprocher au quotidien de l’horreur, de faire face à la catastrophe, sans trop s’abîmer ou se brûler les doigts.

Toutefois, on sait qu’une image à la télévision ou sur Internet ne suffit pas à reproduire une expérience authentique. Les incendies à Maui, les cadavres dans les tranchées du Donbass, en Ukraine, les enfants qui crèvent de faim dans les hôpitaux du Soudan, les dégâts et les victimes des inondations en Libye sont allégés par l’éloignement physique et psychologique du téléspectateur ou du lecteur.

Je ris doucement chaque fois que les animateurs de la BBC me préviennent que « certains téléspectateurs pourraient trouver gênantes les images qui vont suivre ». Si seulement ! Les médias annoncent le danger présumé sachant que la distance mentale entre une image pourtant « réelle » et le public ne pose aucune vraie menace à la conscience, à cette fine ligne rouge d’émotion qui, une fois franchie, pourrait mener au véritable choc et au chagrin, ou à l’action. Je pense alors à cette réflexion du grand cinéaste Sam Fuller, vétéran du combat, voulant que pour « tourner un vrai film de guerre », il faudrait de temps à autre « tirer sur l’audience depuis derrière l’écran pendant une scène de bataille ».

La vidéo tournée en 2020 par Darnella Frazier du meurtre de George Floyd est peut-être l’exception qui confirme la règle. Toujours disponible sur YouTube, toujours aussi horrifiante, cette vidéo a été projetée par petits bouts — jamais, que je sache, dans son intégralité — sur les réseaux de télévision nationaux à la suite du crime. Là encore, YouTube affiche un avertissement : « cette vidéo pourrait ne pas convenir à certains utilisateurs ». Comme si la violence directe, spontanée et surprenante — bien que filtrée par l’écran — était si traumatisante que la psyché humaine ne serait pas en mesure de la soutenir.

Cependant, posons-nous la question : est-ce que George Floyd souffrant et gémissant pendant 8 minutes et 46 secondes devant des dizaines de millions de personnes a vraiment changé la donne ?

En tant que journaliste souvent témoin de crimes violents et d’incendies (durant et juste après les événements) et spécialiste en propagande de guerre, c’est un sujet qui me travaille. Bien sûr, je prône la « réalité » autant que possible dans l’espoir que l’exposition à la violence, surtout aux véritables conséquences de la guerre par le biais d’images crues ne cachant ni la mort ni les blessures, rendra le monde plus sage.

Or, dans une ère totalement saturée d’images, je m’étonne que la fiction, donc l’imagination, ait une force de frappe plus puissante que la non-fiction, y compris pour ce qui a trait à la photographie et au film. Je mets de côté les terreurs de l’inconscient ; je parle uniquement ici du roman et de son impact viscéral sur le lecteur ordinaire.

On a tous souvenir d’une fiction qui nous a bousculés, voire terrassés. Mais jusqu’à carrément fermer le livre et s’arrêter par dégoût et angoisse ? À mon avis, le maître de la phrase non seulement sanglante, mais accablante, est Philippe Claudel. Son dernier roman, Crépuscule, sert d’excellent exemple, car le récit se situe dans une petite ville à l’intérieur d’un « empire » imaginaire à une époque plus primitive technologiquement que le XXIe siècle (on sait seulement qu’on a passé l’an 1909), mais pas moins sauvage dans son cynisme, sa cruauté, et sa haine pour l’autre, un grand thème qui traverse toute son oeuvre.

Le récit commence par la découverte du meurtre mystérieux du curé de la ville. Les musulmans sont peu nombreux et pas forcément détestés dans la bourgade. Cela dit, les soupçons se concentrent quand même sur l’unique médecin, un musulman nommé Krashmir. Tout de suite, on est plongé dans un monde de violence secrète et tordue marqué par un désir sexuel effréné, une politique corrompue et un ressentiment opaque et venimeux contre les minorités, les excentriques et les malades mentaux.

Il y a, dans la foulée du drame, la découverte d’anciennes horreurs enterrées qui révèlent la barbarie humaine dans toute sa laideur. Il est clair que la ville est en proie à un cancer contagieux qui va mal finir. Je souhaite que vous, chers lecteurs, abordiez Crépuscule sans avertissements insipides et que vous lisiez le roman en entier.

En revanche, je voudrais brouiller votre expérience littéraire en vous lançant un défi très particulier. Au chapitre 23 de Crépuscule, vous allez vous heurter à une scène d’une violence inouïe — celle qui m’a d’abord fait fermer le livre parce qu’elle m’était insupportable. Il s’agit d’une vengeance intramusulmane : la victime, surnommée le Muet, rencontre la folie furieuse de frères jumeaux, Mahmoud et Brahim Kouechi. « Simple d’esprit », le Muet a la malchance de commettre impulsivement en public un acte vulgaire que le chef de la police de la Ville se permet ironiquement de commettre en privé.

Mon défi : lisez les huit pages de Claudel et puis regardez George Floyd s’éteindre tout du long des huit terribles minutes filmées par Darnella Frazier. Réfléchissez : quel scénario vous paraît le plus « réel » ? Lequel décrit le mieux l’état d’esprit de notre civilisation ? Lequel vous ferait agir plus rapidement pour contrecarrer l’horreur ? Philippe Claudel, en tout cas, darde sa provocation avec une plume qu’il trempe magistralement dans la noirceur humaine.

John R. MacArthur est éditeur de Harper’s Magazine. Sa chronique revient au début de chaque mois.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.