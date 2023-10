L’auditorium était plein. Dedans, une communauté médicale et universitaire, sagement installée dans les gradins, cocarde au cou, vivait les dernières minutes du colloque. Une écoute pleine, d’une rare densité, était offerte à Bélanger, à cette voix dont on ne se remet jamais vraiment complètement. Elle emplissait tout l’espace de cet indescriptible mélange propre à l’artiste, lui qui sait si bien juxtaposer le puissant sur le très doux.

« Le monde peut quitter le monde, quand il veut. Partir où bon lui semble, quand il veut. Faire d’avril un mai, de mai un novembre. Tout est dans la manière. Dans la manière. »

Installée à l’avant, avec mes collègues de la délégation québécoise invitée, fière de Daniel comme si je pouvais m’approprier quoi que ce soit de son talent, j’écoutais les gens pleurer. Il y a de quoi avoir espoir en la suite du monde, quand une salle pleine de scientifiques, de cliniciens, de professeurs, de chercheurs et de gestionnaires en soins de santé termine un colloque sur une chanson de Daniel Bélanger.

C’est la Dre Louise Lafontaine, présidente de l’Association québécoise des soins palliatifs, qui avait eu la judicieuse idée de nous faire vivre ce moment, pour clore son allocution à ce colloque franco-québécois sur les soins palliatifs, à Clermont-Ferrand, en France.

Moi qui avais toujours entendu cette chanson comme étant strictement liée au couple, l’ayant même déjà fait jouer à quelqu’un qui, à l’époque, me faisait la douleur de vouloir vivre un ailleurs qui m’excluait trop à mon goût, je découvrais à quel point chaque parole pouvait aussi trouver sa si juste signifiance au sujet de cette autre grande séparation, la dernière, celle de la mort. Et c’est précisément de cette dernière grande étape de la vie que nous venions de discuter pendant deux jours entiers, cette étape où, à grands coups de « plus jamais », quelqu’un rédige les derniers chapitres de son existence.

« Plus jamais ci, plus jamais ça, plus jamais moi… »

C’est de ça que l’on parle, oui, dans un colloque sur les soins palliatifs. De ça, de la mort, de tous ces instants fragiles, où la lumière se trouve souvent en concentré, tout juste à côté des plus grandes douleurs. « Évidemment qu’on parle de la mort dans un colloque de soins palliatifs ! » me direz-vous, ce à quoi je répondrai que l’évidence de la mort, dans sa réalité pleine, ne perd pas de son effet sur nous, même quand on a l’impression qu’elle nous a chuchoté bien de ses secrets au creux de l’oreille, de tout près, de si près. Même pour ces soignants qui la côtoient si souvent, elle continue d’appeler par son ineffable mystère toute une série de récits, de quêtes, de chorégraphies, les belles comme les moins heureuses.

Tout au long de ma propre maladie, j’ai été happée moi-même par le visage de mes soignants, tentant de décoder ce qui se déroulait en eux, tandis que mon univers de sens à moi s’effondrait devant eux. Par déformation professionnelle ou par instinct de survie, je ne saurais le dire, je me suis trouvée à scruter dans chaque visage rencontré le moindre sourcillement. Un peu comme un enfant très jeune apprend à lire le visage de ses parents pour savoir le genre de journée qu’il va passer, j’étais devenue cette patiente-savante, ce nourrisson passionné par l’état mental de ceux et celles qui la soignaient.

Chacun sa manière, mais comme tout est dans la manière, il semble que celle-ci soit résolument la mienne, celle qui m’aide, depuis toujours, à traverser la vie. Et c’est précisément cette manière qui m’a menée jusqu’à Clermont pour y présenter l’état actuel de mes travaux sur la profondeur des bouleversements existentiels, voire spirituels, éprouvés par les médecins lorsqu’ils annoncent de mauvaises nouvelles en oncologie.

C’est que tout est dans la manière, là aussi. La façon dont on se fait annoncer la fin du monde compte beaucoup, évidemment. Mais elle est aussi extrêmement complexe et exigeante pour celui ou celle, en sarrau, sur la chaise d’en face. Encore ici, les outils sont souvent placés entre les personnes. Si les protocoles « evidence-based » en étapes sécurisent, il reste un impensé, un peu nommé, un peu légitimé sur tout un autre vécu qui excède le fait d’avoir « bien géré l’annonce ». Nous avons parlé de tout ça ensemble.

En sortant du centre Jean-Perrin, au soir, je pouvais apercevoir le puy de Dôme, entouré de cette lumière auvergnate aussi accueillante que l’aurait chanté Brassens. En longeant le boulevard Loucheur, vers la place de la Victoire et sa cathédrale en pierres de lave, j’étais encore habitée par cet instant où tous, nous avions pensé nos morts, la nôtre, et celle de tous ceux et celles qu’on accompagne, peu importe où nous sommes sur le continuum du soin.

J’ai repensé aux premiers récits de l’aide médicale à mourir qui affleurent depuis quelques années au Québec. J’ai pensé aux morts subites, accidentelles, terribles, qui traumatisent par leur soudaineté, leur absurdité, et l’irrégularité du temps qu’elles sèment comme une aura sur le reste des jours de ceux qui restent. J’ai pensé à cette idée préconçue que nous entendons si souvent sur la mort rêvée : « dans mon sommeil, sans m’en rendre compte ».

Je me suis demandé ce que vous m’en diriez, vous. Comment pensez-vous votre mort ? Y pensez-vous vous-même ? Et, si oui, comment se présente-t-elle à vous, comme une terreur ? Un mystère ? Une aventure ? Un moment important ?

Je suis repartie du colloque avec cette impression qu’il y avait mille manières de mourir, mais que certaines relevaient davantage du « bien mourir » que du « mal mourir » quand même. Je me suis demandé si, dans ce domaine comme dans bien d’autres, nous n’avions pas une manière encore trop collée à des injonctions de performance, d’efficacité, d’actes rémunérés, d’organisations de soin, pour accorder à ces moments cruciaux, quelque chose comme une attention reposant sur des choses difficilement chiffrables, comme une qualité de présence, une confiance, une curiosité de l’autre, une patience et un silence dense comme celui de l’auditorium de Clermont-Ferrand.

« Tu peux quitter le monde. Mais il y a la manière. »

Appel aux récits Et vous, comment pensez-vous votre mort ? Écrivez-moi à nplaat@ledevoir.com.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.