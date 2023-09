Nouveaux malaises à l’université

La thèse voulant que les universités soient de plus en plus sous l’emprise d’idéologies se réclamant de la gauche ou assurant être progressistes gagne en crédibilité.

Le phénomène ne se limite pas aux sciences sociales et affecterait même les sciences naturelles, et notamment la biologie, ainsi que la vulgarisation scientifique.

Et il vient de se produire en anthropologie un troublant événement qui accorde du crédit à cette idée.

Du côté de l’anthropologie…

Le 19 novembre prochain, à Toronto, l’Association américaine d’anthropologie et la Société canadienne d’anthropologie devaient tenir un panel sur l’importance de la catégorie « sexe » en anthropologie. Son titre : « Let’s Talk About Sex, Baby: Why biological sex remains a necessary analytic category in anthropology ». (Ce titre est un clin d’oeil à une chanson pop…) L’anthropologue québécoise Michèle Sirois devait y prendre part.

Mais le 25 septembre, on a informé les panélistes que l’événement, déjà déplacé en toute fin de journée, où il risquait d’être peu fréquenté, était annulé, invoquant le fait que « l’expression des idées avancées pouvait nuire aux membres trans et LGBTQI de la communauté anthropologique et au-delà ».

Cette décision est pour le moins étonnante, surtout si on se rappelle la cruciale importance du sexe biologique dans une discipline comme l’anthropologie.

Qu’on soit de gauche ou pas, on devrait convenir qu’on ne devrait jamais interdire la discussion de certains sujets que la science se doit d’aborder, encore moins en invoquant pour ce faire un possible malaise que certains ressentiraient en entendant cette discussion — que rien ne les oblige à entendre. En science, la recherche de la vérité est plus importante que l’adhésion à une doctrine et devrait toujours avoir préséance sur elle.

Certains pensent que les dérives de ce genre, qui se multiplient depuis des années, n’ont pas vraiment d’effets hors de l’enceinte de l’université. Ces personnes ont gravement tort, et les effets de ces erreurs se répercutent parfois sur toute la société.

En voici un premier exemple, cette fois en psychologie, aux États-Unis, basé sur un tout récent ouvrage, Ideological and Political Bias in Psychology: Nature, Scope, and Solutions, qui se penche sur les effets qu’ont des biais idéologiques et politiques.

… de la psychologie…

Les nombreux (et souvent prestigieux) auteurs de cet immense livre (plus de 900 pages) soutiennent qu’il existe en psychologie des biais idéologiques et politiques, et que ceux-ci ont de graves effets de distorsion sur ce qui est étudié, publié et recommandé en pratique. En gros, la très, très grande majorité des chercheurs et des universitaires en psychologie, dans ce pays, seraient de gauche, ce qui ne pose pas en soi de problème, mais influencerait leurs travaux de recherche, l’interprétation de leurs résultats et même leurs enseignements.

Les arguments et les études à l’appui de cette thèse sont nombreux, et je ne me permettrai pas d’en juger et encore moins de dire que cette conclusion vaut aussi chez nous. Mais cela a, bien entendu, de possibles et parfois graves répercussions en pratique et sur nous tous.

Des idées comme les biais implicites que mesurerait un test très utilisé et dévoilant votre supposé racisme constituent un exemple longuement abordé. D’autres laissent croire que les très à la mode et fameux programmes d’équité, de diversité et d’inclusion ne sont pas fondés sur de la recherche crédible et ne sont pas efficaces.

… et de l’éducation

Quelque chose de similaire vient aussi de se produire en éducation.

Ici, la position idéologique très forte et très présente peut, en résumé, être nommée « socioconstructivisme ». Elle imprègne bon nombre de visions de l’éducation et de pratiques correspondantes et alimente en partie l’opposition aux données probantes.

Tout cela s’est répercuté sur l’apprentissage de la lecture. Ici, des méthodes dites semi-globales, ou équilibrées, cadrent bien avec cette vision et sont préconisées, tandis que des méthodes dites phonétiques ou syllabiques, qui se veulent fondées sur des données probantes, s’y opposent.

On vient d’apprendre que le Teachers College de New York vient de mettre fin au Reading and Writing Project de Lucy Calkins. Par lui, cette chercheuse a pesé d’un immense poids sur l’apprentissage de la lecture, aux États-Unis et aussi ailleurs.

Mais ce qu’elle préconisait, contesté par des adeptes des données probantes et de la méthode syllabique, était jugé non fondé et inefficace, surtout auprès des enfants pour qui apprendre à lire est plus difficile.

Victoire, donc. Mais à quel prix pour de trop nombreux enfants ?

Une solution

Ce que je préconise, à savoir la primauté du vrai et de la libre discussion de toutes les idées, devrait aller de soi et interpeller tout le monde, au-delà du clivage gauche-droite. Il devrait s’ensuivre qu’on ose parler et laisse parler.

Le livre de C. L. Frisby et de ses collaborateurs fait quant à lui à ce sujet une proposition vieille comme la Terre. On devrait, dit-on, travailler avec des gens qui ne pensent pas comme nous. La prochaine grande réforme de la science passerait par ce qu’ils appellent la « collaboration conflictuelle » (adversarial collaboration).

Vous pensez que le sexe est une construction sociale ? Vous travaillez avec un biologiste qui soutient le contraire ! Et inversement.

Une lecture

Frisby, C. L., et collab. (éd.), Ideological and Political Bias in Psychology: Nature, Scope, and Solutions, Springer Nature, 2023.

Docteur en philosophie, docteur en éducation et chroniqueur, Normand Baillargeon a écrit, dirigé ou traduit et édité plus de soixante-dix ouvrages.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.