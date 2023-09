Aux yeux du premier ministre Legault, la pénurie de main-d’oeuvre est un phénomène très différent selon qu’on parle du secteur public ou du secteur privé.

Alors que les écoles et les hôpitaux ne savent plus comment trouver de la relève — ou même simplement retenir leur personnel —, il ne semble voir aucun problème à recruter des milliers de travailleurs pour la future usine de batteries que Northvolt construira à McMasterville, dont la venue prochaine l’a transporté d’allégresse. Il voyait déjà son nom dans les livres d’histoire, en compagnie de René Lévesque et de Robert Bourassa. À Québec comme à Ottawa, tout le monde semble avoir contracté la fièvre de la batterie.

À entendre M. Legault, les salaires qui seront offerts chez Northvolt seront si attrayants qu’on se bousculera pour y être embauché. D’ailleurs, il a toujours soutenu que la pénurie de main-d’oeuvre était une excellente chose pour les travailleurs, puisqu’elle leur donne le gros bout du bâton face aux employeurs. À l’exception des employés du secteur public, semble-t-il.

Dans une situation de plein-emploi ou presque, il faut malheureusement déshabiller Pierre pour habiller Paul. C’est ainsi qu’on a dû puiser dans le personnel des garderies afin de pourvoir les maternelles 4 ans chères au premier ministre. Aux entreprises qui craindraient de perdre leurs employés séduits par ce nouvel eldorado, M. Legault répond qu’elles ont simplement à accroître leur productivité pour être en mesure d’offrir des salaires concurrentiels.

Les gouvernements prévoient divers programmes à cet effet, mais rivaliser avec un géant aussi lourdement subventionné que le sera Northvolt n’en constitue pas moins un défi de taille (voire impossible) pour une PME, aussi dynamique soit-elle.

Il est vrai qu’à toutes les époques, la modernisation de l’économie a fait des victimes chez ceux qui n’ont pas pu suivre la parade. On n’arrête pas le progrès et faire une omelette a toujours exigé de casser des oeufs, n’est-ce pas ?

Malgré ces dommages collatéraux, il est très possible qu’un investissement massif de fonds publics dans la filière batterie soit avantageux pour le Québec. On ne le saura vraiment que dans plusieurs années, mais c’est déjà nettement plus porteur que les 10 milliards qui devaient être engloutis dans le troisième lien.

Certes, il est agaçant de devoir se plier aux conditions imposées par les généreux incitatifs de l’Inflation Reduction Act américain et d’avoir le sentiment d’être placé devant un fait accompli. Rien ne pourrait convaincre le gouvernement Legault de faire marche arrière, mais tous ceux qui s’arrachent des projets comme celui de Northvolt ne sont pas des imbéciles.

Il n’y a cependant aucun avantage collectif à dégarnir les services publics en incitant les employés de l’État à se tourner vers le secteur privé ou à déménager dans une autre province où ils seront mieux payés.

Le premier ministre répète à qui veut l’entendre que la création de la richesse n’est pas une fin en soi, mais un moyen d’offrir de meilleurs services à la population. On a pourtant la désagréable impression que plus l’écart de richesse avec l’Ontario diminue, plus les services publics se détériorent.

À ceux qui se sont indignés que les députés de l’Assemblée nationale se votent une hausse de salaire de 30 %, M. Legault a répliqué sans rire qu’il était normal que les élus souhaitent être mieux payés. Mais il semble trouver anormal que les employés de l’État ne veuillent pas s’appauvrir.

Il s’est réjoui à la pensée que des travailleurs puissent quitter un emploi à 20 $ l’heure pour gagner le double chez Northvolt, en partie grâce à l’argent des contribuables. Mais plutôt qu’une augmentation de 100 %, c’est 9 % sur cinq ans que le gouvernement offre pour travailler dans un hôpital. Cherchez l’erreur !

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, n’a pas semblé s’émouvoir en apprenant que 18,5 % des fonctionnaires du ministère de l’Éducation et 16,2 % de leurs collègues de la Santé avaient quitté leur emploi l’an dernier. Il n’est pas très motivant de penser que votre employeur se fiche que vous restiez ou non.

Northvolt ne ménagera certainement aucun effort pour attirer les employés dont il aura besoin. La petite ville suédoise de Skellefteå, qui a accueilli l’entreprise, s’en félicite. Les maires de McMasterville et de Saint-Basile-le-Grand semblent tout aussi disposés à lui dérouler le tapis rouge.

Les travailleurs du secteur public n’ont pas droit à cette sollicitude. S’ils décident de faire la grève, on s’empressera de faire adopter une loi spéciale pour forcer leur retour au travail. Et s’ils ne sont pas contents, ils peuvent toujours suivre le conseil du premier ministre et se recycler dans la fabrication de batteries.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.