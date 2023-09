Cacher l’histoire

En mai 1950, le gouvernement du premier ministre Louis St-Laurent a pris la décision controversée de permettre aux anciens soldats ukrainiens membres de la Division SS Galicie d’immigrer au Canada. Ces derniers avaient été faits prisonniers de guerre au Royaume-Uni après la Deuxième Guerre mondiale. Le sous-ministre de l’Immigration de l’époque, Laval Fortier, avait conclu que « ces Ukrainiens [devaient] faire l’objet d’un filtrage sécuritaire approprié, mais qu’ils ne [devaient] pas être exclus en raison de leur service dans l’armée allemande ».

La démarche du gouvernement fut annoncée à la Chambre des communes par le patron de M. Fortier, le ministre Walter Harris. « Nous avons enquêté non sur chacun d’entre eux, mais sur le groupe, a-t-il précisé. Nous sommes prêts à les admettre, à condition qu’ils se conforment aux règles ordinaires concernant les immigrants, à savoir qu’ils soient ouvriers agricoles, colons, et ainsi de suite. »

En 1950, la guerre froide avait déjà commencé et l’Union soviétique — allié de circonstance des alliés contre Adolf Hitler — était devenue l’ennemi numéro un de l’Ouest. Par conséquent, les membres de la Division SS Galicie qui s’étaient battus contre l’Armée rouge, et pour l’indépendance de l’Ukraine, avaient été perçus par le gouvernement canadien comme de farouches anticommunistes. C’est ainsi qu’il les avait accueillis à bras ouverts.

Le Congrès juif canadien avait vivement dénoncé cette décision — en vain. Des centaines de membres de cette unité, également appelée la 1re Division ukrainienne, sont entrées au Canada entre 1950 et 1955. L’un d’entre eux s’appelait Yaroslav Hunka, alors encore un jeune homme dans la vingtaine. C’est son passé qui est revenu hanter le dorénavant ex-président de la Chambre des communes, Anthony Rota.

Ce dernier avait invité M. Hunka, maintenant âgé de 98 ans et résident de sa circonscription ontarienne, à assister au discours du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, devant le Parlement canadien, le 22 septembre dernier. M. Rota l’avait même décrit comme « un héros ukrainien, un héros canadien » devant M. Zelensky et le monde entier.

Cette bévue colossale de la part de M. Rota lui a coûté son poste et a jeté le Canada dans l’embarras. La Russie s’en est servie pour justifier son invasion de l’Ukraine, dont le but serait la « dénazification » de ce pays. Le porte-parole du Kremlin est allé aussi loin qu’il le pouvait en déclarant que l’incident confirmait « une fois de plus l’idéologie nazie de l’Ukraine ».

Après avoir tergiversé, le premier ministre Justin Trudeau a finalement offert des excuses au nom du Parlement canadien, cinq jours après l’ovation réservée à Hunka aux Communes. C’est loin d’être la fin de l’histoire. Cette affaire ravive les demandes des représentants de la communauté juive pour qu’Ottawa lance une enquête approfondie sur la décision du gouvernement St-Laurent de permettre aux membres de la Division SS Galicie d’entrer au pays en premier lieu.

Alors que le gouvernement Trudeau essaie de garder l’appui du public pour l’aide militaire et humanitaire du Canada à l’Ukraine, une telle enquête pourrait nuire à cet objectif. Ce serait néanmoins l’occasion d’effectuer le travail que n’avait pas voulu entreprendre le juge Jules Deschênes lorsqu’il avait présidé la Commission d’enquête sur les criminels de guerre mise sur pied par Brian Mulroney, en 1985.

« La Commission n’a pas été constituée en vue de recommencer la Deuxième Guerre mondiale, avait déclaré le juge Deschênes à l’époque. Ses audiences passées, présentes ou futures ne visent pas à susciter des sentiments d’animosité entre divers groupes au pays. Les travaux de la Commission ne visent pas un groupe ni une ethnie en particulier et, en conséquence, elle ne doit pas servir à rouvrir de vieilles blessures. » Concernant la décision du gouvernement St-Laurent d’admettre les membres de la Division SS Galicie au pays, le conseiller juridique de la Commission, Yves Fortier, avait dit que cette dernière n’avait « pas le mandat de chercher à déterminer si cette directive aurait dû être émise ou non ».

Dans son rapport final, déposé en 1986, la commission Deschênes avait conclu qu’aucune preuve n’était venue « étayer les accusations de crimes de guerre portées contre les membres de la Division Galicie » et que « l’appartenance à la Division Galicie ne [pouvait] justifier en elle-même des poursuites judiciaires ». Or, ces conclusions furent loin de satisfaire les groupes juifs à l’époque. Ces mêmes groupes demandent aujourd’hui à Ottawa de lever la voile sur cet épisode de l’histoire canadienne.

« Il est maintenant temps qu’Ottawa non seulement divulgue les dossiers non censurés relatifs à la commission Deschênes, mais qu’il aborde également la dure réalité selon laquelle d’anciens nazis ayant du sang sur les mains vivent encore au Canada », a martelé le président des Amis du Centre Simon-Wiesenthal, Michael Levitt, lui-même un ancien député libéral fédéral.

Le ministre de l’Immigration Marc Miller a semblé appuyer ces revendications en déclarant : « Il y a eu un moment dans notre histoire où il était plus facile d’entrer au Canada en tant que nazi qu’en tant que juif. Je pense que c’est une histoire que nous devons réconcilier. »

Si l’affaire Hunka nous amène à terminer le travail inachevé de la commission Deschênes, M. Rota nous aura peut-être rendu un grand service après tout.

Basé à Montréal, Konrad Yakabuski est chroniqueur au Globe and Mail.

