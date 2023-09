Comment quitter mon conseiller financier?

Nous avons reçu cette question-témoignage d’une fidèle lectrice, qui se demande comment passer de la gestion de patrimoine en cabinet à une gestion autonome.

« Depuis plusieurs années, écrit-elle, je fais affaire avec un cabinet de conseils en placements. Mon conseiller m’a aiguillée vers des produits correspondant à mon profil d’investisseur et (autant qu’il l’a pu) à mes valeurs. Le tout en appliquant des honoraires de 1,25 %, récemment ramenés à 1 % à ma demande. Au fil des ans, j’ai beaucoup appris sur les finances personnelles et les fameux FNB (fonds négociés en Bourse). La performance de mon conseiller ne surpasse pas celle du marché, une fois tous les frais déduits. J’ai de plus en plus de mal à voir ses honoraires mensuels prélevés sur mon compte pour rémunérer des conseils que je trouve de plus en plus occasionnels et de moindre intérêt. Bref, la valeur ajoutée de ce service m’apparaît de plus en plus faible. Pouvez-vous me guider sur la façon de transférer [mes placements] vers une gestion autonome de mes placements ? »

En théorie, un transfert purement technique

Notre lectrice nous confie détenir des fonds communs de placement de série F, soit des fonds à honoraires. Elle se demande comment les transférer dans un compte de courtage en ligne, afin d’en limiter les impacts fiscaux et les frais.

Tout d’abord, en ce qui concerne les frais, il faut distinguer les frais de rachat des frais administratifs. Puisqu’elle détient des fonds à honoraires, il n’y aura aucuns frais de rachat s’appliquant au transfert ou au retrait de ses placements. En ce qui concerne les frais administratifs, ceux-ci varient d’une institution financière à l’autre et selon le type de compte détenu (compte autogéré ou détenu au nom du client).

Les impacts fiscaux dépendront du type de régime dont il est question. Ainsi, notre lectrice peut transférer le solde de ses comptes enregistrés, comme le REER ou le CELI, mais, attention, seulement dans la mesure où les formulaires de transfert prescrits par l’Agence du revenu du Canada sont utilisés ! Il est en effet impératif de recourir aux fameux T2033 ou T2151. Pas question de vendre les placements pour investir ensuite dans un nouveau compte de courtage en ligne !

Si les placements sont détenus dans un compte non enregistré, à moins de pouvoir transférer les titres en biens, il y aura disposition fiscale au moment de la vente de ceux-ci, ce qui entraînera un gain ou une perte en capital. Notre lectrice devra donc vérifier si ses fonds actuels sont disponibles par la plateforme de courtage en ligne qu’elle souhaite utiliser.

Dans le cas contraire, il lui faudra considérer le fait que le passage vers la gestion autonome implique de vendre le portefeuille et d’acheter de nouveaux titres. Elle devra analyser différentes options entre transfert intégral ou partiel, l’impact des délais entre la vente et les nouveaux achats dans le contexte des marchés actuels.

Une rupture comprend aussi une dimension humaine

Dans son témoignage, notre lectrice mentionne que la valeur ajoutée des services offerts par son conseiller actuel est de plus en plus faible. S’il est tout à fait possible, administrativement parlant, de procéder au rachat ou au transfert de ses placements sans communiquer avec ce dernier, je considère, en tant que praticienne, qu’une rétroaction serait à privilégier.

Cette communication pourrait permettre de rétablir certains faits. Si la relation d’affaires est établie depuis longtemps, il y a peut-être des tâches que le conseiller réalise pour le client qui sont devenues, avec le temps, tenues pour acquises. De plus, une fois posée, la discussion sur le rendement net des frais pourrait ouvrir à des améliorations au portefeuille. S’il s’avère que le travail du conseiller en place n’est pas à la hauteur des attentes, il sera possible pour celui-ci d’améliorer sa pratique, au bénéfice de notre lectrice ou de ses autres clients…

Des pistes de réflexion avant le grand saut

Madame nous a mentionné qu’elle était à plus de dix ans de sa retraite. S’il est vrai qu’un investisseur ayant une bonne tolérance au risque et un profil axé sur la croissance aurait pu s’en tirer relativement bien au cours de la décennie 2010, la gestion autonome des placements dans un contexte inflationniste pétri d’incertitude économique n’est probablement pas l’apanage de tous.

La sélection des titres pourrait faire la différence dans les dix prochaines années et, la gestion de la portion revenu fixe étant plus stratégique que jamais, cette option devra être considérée si on a un intérêt marqué pour les finances personnelles et un agenda permettant d’y consacrer le temps requis. Par exemple, le recours aux FNB envisagé dans la lettre de notre lectrice offre de nombreux avantages, avec la particularité que des programmes de rachat systématique ne sont généralement pas offerts. Les frais de courtage peuvent par conséquent être plus élevés sans plan de décaissement stratégique. En préretraite, l’optimisation des décaissements est souvent un des rôles clés assumés par le cabinet en gestion de patrimoine.

Les études montrent que le conseil offre une valeur ajoutée, en augmentant la résilience financière et la valeur nette des ménages. Avant de passer à la gestion autonome, je conseillerais donc à notre lectrice d’envisager un changement de firme ou de conseiller offrant une approche globale ne se limitant pas à la gestion de portefeuille.

Il est également possible de réserver la gestion autonome aux nouveaux investissements, une formule qui permettrait de tester ses réels intérêts et ses capacités. Dans son témoignage, notre lectrice dit avoir la certitude d’être capable de mettre de côté ses émotions face aux soubresauts des marchés. Il s’agit du plus grand risque qui guette l’investisseur autonome. Si, contrairement à elle, vous n’êtes pas certains d’avoir le détachement émotionnel nécessaire, il vaudrait mieux prendre votre courage à deux mains pour avoir une conversation franche avec votre conseiller actuel.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.