Dans le débat sur le genre, une passerelle pour la haine

Le spectacle faisait peine à voir dans les rues de Montréal et de plusieurs autres grandes villes canadiennes, alors que défilaient les convois de haine de la 1 Million March for Children.

Beaucoup moins de gens que ne l’espéraient les organisateurs ont répondu à l’appel à manifester pour « protéger nos enfants de l’indoctrination [sic] et la sexualisation », comme on peut le lire sur le site Web de la marche. Reste que cela ne fait plus aucun doute : les forces anti-diversité sexuelle et de genre sont désormais bien implantées d’un océan à l’autre, et leur capacité à infléchir le débat politique s’accroît à une vitesse affolante.

Il faut dire que les ingrédients étaient déjà tous à portée de main : le « débat » qui se présente à nous est une copie carbone de la guerre menée, depuis plusieurs années déjà, par l’extrême droite aux États-Unis et au Royaume-Uni contre les enfants et les personnes trans. Les mêmes mots. Les mêmes fausses croyances. Les mêmes stratégies rhétoriques qui construisent la menace qui plane sur la pureté de l’enfance.

Nous avons tout repris, en bloc : la figure de l’adulte queer ou trans en tant que prédateur, la crainte de « contagion » entourant la transidentité et, plus récemment, les attaques contre la probité des chercheurs, intervenants et professionnels qui tentent de déboulonner tous ces mythes en s’appuyant sur les connaissances scientifiques.

Le gain le plus tragique remporté par l’extrême droite dans ce dossier est d’avoir réussi à créer l’impression que ce « débat » se fonde de part et d’autre sur des arguments éclairés, bienveillants et priorisant l’intérêt de l’enfant. On ne s’entend pas, que voulez-vous, mais tout le monde veut le meilleur pour nos enfants — cela n’a rien à voir avec un programme politique plus large, indique-t-on. Il y a de bons arguments et de bonnes personnes des deux côtés, affirme-t-on.

Peu importe la prévalence alarmante des problèmes de santé mentale et des idéations suicidaires chez les jeunes trans et non binaires. Peu importe l’impact positif clair et documenté de la transition sociale chez les jeunes qui vivent de la dysphorie de genre. Peu importe les données qui indiquent que le soutien parental est un facteur déterminant pour améliorer la santé mentale des jeunes qui entament une transition de genre. Peu importe que les personnes trans soient constamment visées par du harcèlement et des crimes haineux, et que leur sécurité soit directement compromise par la normalisation des discours qui remettent en question leur existence.

La haine est ici habilement camouflée par la construction d’une équivalence entre deux postures. Même si seulement l’une d’entre elles s’appuie sur la science. Et si seulement l’une d’entre elles orchestre une attaque frontale contre le droit d’exister de certains enfants.

Le plus alarmant est de voir l’aisance avec laquelle, du centre à tribord, la classe politique a sauté à pieds joints dans ce train dangereux des « bons arguments des deux côtés ». En marge des manifestations de dimanche, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, s’est dit véritablement « incapable de trancher » sur les questions soulevées par les manifestants de 1 Million March for Children.

François Legault, quant à lui, a souligné dans son homélie hebdomadaire sur Facebook qu’il avait été déçu par la virulence des manifestations dans les rues de Montréal et fait valoir que son gouvernement entendait agir dans ce dossier comme « rempart contre les extrêmes » — les extrêmes qui s’expriment des deux côtés.

Qu’y a-t-il d’extrême, au juste, dans la posture qui consiste à défendre l’existence et la dignité des enfants trans et non binaires ?

On comprend que le premier ministre renvoie ici à la manière, au ton des manifestations. C’est peut-être un autre sujet, mais il me semble pourtant que la manifestation est un lieu d’expression légitime des affects politiques : la colère, la joie, les chants d’espoir et de rage. Cela ne totalise pas la lutte politique et ne dit rien du caractère « extrême » de la posture défendue. Au contraire, affirmer que toutes les personnes ont des droits fondamentaux, peu importe leur expression de genre, est une posture tout à fait libérale.

L’« autre côté », dans ce débat, est tout simplement celui qui s’appuie sur une connaissance éclairée des enjeux et sur le respect du droit à la dignité et à la sécurité d’enfants parmi les plus vulnérables de notre société. C’est aussi celui qui sait déceler que les attaques contre les enfants et les personnes trans avancent de pair avec les attaques contre toutes les minorités sexuelles, contre les droits des femmes et contre la liberté reproductive.

Ce n’est pas très difficile à anticiper, c’est exactement ce qui se passe au sud de la frontière.

Qu’à cela ne tienne, le gouvernement Legault a décidé que le « débat » méritait d’être mené. Fidèle à son anti-intellectualisme, il a annoncé la création d’un « comité de sages » chargé de se pencher sur la question — pas un comité de chercheurs, de professionnels ou de personnes concernées par ces enjeux. Non, des « sages » aux qualifications mystérieuses, qui se pencheront sur des questions elles-mêmes assez floues, sachant que tous les points soulevés par les manifestations ont déjà reçu l’attention du législateur, d’une manière ou d’une autre.

En l’état, la stratégie de François Legault de créer un « rempart » contre l’extrême droite ne risque-t-elle pas d’avoir plutôt pour effet de lui abaisser le pont-levis ?

Chroniqueuse spécialisée dans les enjeux de justice environnementale, Aurélie Lanctôt est doctorante en droit à l’Université McGill.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.